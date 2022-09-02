В Петербурге отменили выступление пианистки Полины Осетинской
Участие пианистки Полины Осетинской в тройном концерте Бетховена «Беседа. Игра. Прощание» в большом зале Санкт-Петербургской филармонии отменено, сообщила артистка в Instagram (головная компания Meta Platforms признана в России экстремистской и запрещена).
«Я только что приехала в Петербург. Мне только что позвонили и сообщили, что я завтра не играю в большом зале Филармонии Тройной концерт Бетховена. Думаю, всем все ясно», — написала пианистка.
На странице мероприятия на сайте филармонии говорится, что партию фортепиано в тройном концерте исполняет Евгений Изотов. Однако в кэшированной копии страницы от 18 августа указано, что партию должна была исполнять Осетинская. «Фонтанке» в администрации Петербургской филармонии заявили, что концерт является арендным и не смогли предоставить подробную информацию об отмене выступления Осетинской.
РБК Осетинская сообщила, что не дает комментариев на эту тему. РБК направил запрос в Санкт-Петербургскую академическую филармонию имени Д.Д. Шостаковича.
В конце февраля пианистка поделилась в соцсетях текстом антивоенного обращения.
Осетинская родилась в Москве в 1975 году, училась в музыкальной школе при Московской консерватории им. Чайковского. В 1998 году окончила Санкт-Петербургскую консерваторию. В 2001 году Осетинская стала лауреатом премии «Трумф».