В Петербурге отменили выступление пианистки Полины Осетинской

На афише мероприятия на сайте филармонии вместо артистки указан Евгений Изотов, хотя ранее там значилась Осетинская. Пианистка в конце февраля опубликовала антивоенный пост

Полина Осетинская (Фото: Bosco Family / РИА Новости)

Участие пианистки Полины Осетинской в тройном концерте Бетховена «Беседа. Игра. Прощание» в большом зале Санкт-Петербургской филармонии отменено, сообщила артистка в Instagram (головная компания Meta Platforms признана в России экстремистской и запрещена).

«Я только что приехала в Петербург. Мне только что позвонили и сообщили, что я завтра не играю в большом зале Филармонии Тройной концерт Бетховена. Думаю, всем все ясно», — написала пианистка.

На странице мероприятия на сайте филармонии говорится, что партию фортепиано в тройном концерте исполняет Евгений Изотов. Однако в кэшированной копии страницы от 18 августа указано, что партию должна была исполнять Осетинская. «Фонтанке» в администрации Петербургской филармонии заявили, что концерт является арендным и не смогли предоставить подробную информацию об отмене выступления Осетинской.

РБК Осетинская сообщила, что не дает комментариев на эту тему. РБК направил запрос в Санкт-Петербургскую академическую филармонию имени Д.Д. Шостаковича.

В конце февраля пианистка поделилась в соцсетях текстом антивоенного обращения.

Читайте на РБК Pro Pro «Победа у нас в кармане»: какие шесть признаков выдадут юриста-мошенника «Победа у нас в кармане»: какие шесть признаков выдадут юриста-мошенника Инструкции Pro В 30 лет выглядит на 45: как неправильный прикус меняет лицо В 30 лет выглядит на 45: как неправильный прикус меняет лицо Статьи Pro «Конец изобилия». Что будет с экономикой Европы и возможен ли кризис «Конец изобилия». Что будет с экономикой Европы и возможен ли кризис Статьи Pro Как вести семейный бюджет так, чтобы дело не дошло до развода Как вести семейный бюджет так, чтобы дело не дошло до развода Инструкции Pro «Без глютена я стал быстрее и бодрее»: теннисист Новак Джокович — о диете «Без глютена я стал быстрее и бодрее»: теннисист Новак Джокович — о диете Статьи Pro Что нужно знать о долгах при разводе супругам и кредиторам Что нужно знать о долгах при разводе супругам и кредиторам Статьи Pro Можно ли ускорить метаболизм, чтобы похудеть Можно ли ускорить метаболизм, чтобы похудеть Статьи Pro «Данные очень тревожны». Ждет ли экономику Китая серьезный кризис «Данные очень тревожны». Ждет ли экономику Китая серьезный кризис Статьи

Осетинская родилась в Москве в 1975 году, училась в музыкальной школе при Московской консерватории им. Чайковского. В 1998 году окончила Санкт-Петербургскую консерваторию. В 2001 году Осетинская стала лауреатом премии «Трумф».