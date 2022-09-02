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В Петербурге отменили выступление пианистки Полины Осетинской

На афише мероприятия на сайте филармонии вместо артистки указан Евгений Изотов, хотя ранее там значилась Осетинская. Пианистка в конце февраля опубликовала антивоенный пост
Полина Осетинская
Полина Осетинская (Фото: Bosco Family / РИА Новости)

Участие пианистки Полины Осетинской в тройном концерте Бетховена «Беседа. Игра. Прощание» в большом зале Санкт-Петербургской филармонии отменено, сообщила артистка в Instagram (головная компания Meta Platforms признана в России экстремистской и запрещена).

«Я только что приехала в Петербург. Мне только что позвонили и сообщили, что я завтра не играю в большом зале Филармонии Тройной концерт Бетховена. Думаю, всем все ясно», — написала пианистка.

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На странице мероприятия на сайте филармонии говорится, что партию фортепиано в тройном концерте исполняет Евгений Изотов. Однако в кэшированной копии страницы от 18 августа указано, что партию должна была исполнять Осетинская. «Фонтанке» в администрации Петербургской филармонии заявили, что концерт является арендным и не смогли предоставить подробную информацию об отмене выступления Осетинской.

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РБК Осетинская сообщила, что не дает комментариев на эту тему. РБК направил запрос в Санкт-Петербургскую академическую филармонию имени Д.Д. Шостаковича.

В конце февраля пианистка поделилась в соцсетях текстом антивоенного обращения.

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Осетинская родилась в Москве в 1975 году, училась в музыкальной школе при Московской консерватории им. Чайковского. В 1998 году окончила Санкт-Петербургскую консерваторию. В 2001 году Осетинская стала лауреатом премии «Трумф».

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Юлия Выродова Юлия Выродова
пианист филармония Санкт-Петербург Военная операция на Украине Полина Осетинская музыка
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