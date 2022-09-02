Собянин заявил, что в Луганске заработала карта «Тройка»

Жители Луганской области со вчерашнего дня могут расплатиться по карте «Тройка» в транспорте, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин

Фото: АГН «Москва»

Транспортная карта «Тройка» начала работать в Луганске, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на марафоне «Знание». Трансляция мероприятия идет на сайте одноименного общероссийского общества.

Рассказывая о том, как был реорганизована транспортная система в Москве, мэр напомнил, «Тройка» работает уже не только в Москве и Подмосковье, но и в десятках других регионов России. «И вчера даже заработала в Луганске», — сказал Собянин.

Карта «Тройка» предназначена для оплаты проезда в городском транспорте Москвы, с 16 марта ей также можно оплатить проезд в городском транспорте по всем Подмосковью. Также столичная «Тройка» позволяет оплатить некоторые другие услуги, например, посещение московских музеев или проезд на аэроэкспрессе в московские аэропорты.

Всего «Тройкой» можно оплатить проезд в 20 регионах и городах страны, следует из сообщения на сайте московской мэрии. В том числе карта работает в Туле, Комсомольске-на-Амуре, Карелии и др.

1 февраля мэрия сообщала, что по итогам 2022 года число регионов может увеличиться до 28, планировалось ввести оплату «Тройкой» в Ростове, Воронеже, Орле, Перми и в Игушетии.

В начале июня Москва стала городом-побратимом Луганска. Собянин приезжал в ЛНР, посетил столицу республики, где подписал с главой администрации Луганска Манолисом Пилавовым декларацию об установлении побратимских связей между городами, и посетил несколько объектов, к восстановлению которых привлекли московских специалистов.

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«Мы наметили совместно планы по восстановлению Луганска, созданию здесь нормальной мирной жизни», — сказал столичный градоначальник, комментируя декларацию. По его словам, Москва поможет Луганску, а также Донецку, в восстановлении социальной и инженерной инфраструктуры — школ, поликлиник, газопровода, электросетей и т.д.