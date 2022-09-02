США объявили о пересмотре политики размещения афганских беженцев

Возможность для переселения останется лишь у тех афганцев, которые имеют в США родственников с гражданством, видом на жительство или специальную иммиграционную визу

Фото: Massimo Percossi / EPA / ТАСС

Соединенные Штаты прекращают, за некоторыми исключениями, временное переселение афганцев в США. Об этом на специальном брифинге сообщил высокопоставленный представитель американской администрации, передает Reuters.

По его словам, Вашингтон прекратит временное переселение тех афганцев, которые не имеют возможности обретения в будущем законного статуса пребывания в США. В то же время в приоритете Федерального правительства окажутся афганцы, которые имеют в США родственников с гражданством, видом на жительство или специальную иммиграционную визу, пояснил чиновник.

Он указал, что такие категории афганцев получат «долгосрочный иммиграционный статус» в США. Это, по замыслу американского правительства, позволит им быстрее переселяться в США «и интегрироваться в их новые общины», заявил представитель администрации.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила на регулярном брифинге, что Вашингтон вводит новые правила размещения афганских беженцев, которые, по ее словам, должны «способствовать совершенствованию процесса». «Мы вводим новую модель, при которой прибывающие афганцы будут ехать напрямую в сообщества, куда они переезжают <...>, без того, чтобы получать временное убежище в Соединенных Штатах. Мы меняем модель так, чтобы принимать афганцев по визовым программам, которые предоставляют долгосрочный статус», — указала она.

В феврале 2020 года Вашингтон заключил с талибами («Талибан» — запрещенная в России террористическая организация) сделку в Дохе, согласно которой обязался вывести контингент из страны. В июле 2021 года Соединенные Штаты начали вывод войск.

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На фоне ухода американских сил «Талибан» перешел в наступление и к 15 августа установил контроль почти над всей территорией страны, неподконтрольным оставался только аэропорт в Кабуле, откуда вылетали американские борты. Тогда сотни афганцев прорвались на летное поле, пытаясь занять место в улетающих самолетах. Некоторые цеплялись за шасси военного самолета США, несколько человек погибли. После завершения вывода американского контингента талибы провозгласили независимость государства.

The New York Times сообщала, что на тот момент иммиграционную визу в США пытались получить около 18 тыс. граждан Афганистана, «которым угрожали из-за работы на правительство США», и еще 53 тыс. членов их семей. Президент США Джо Байден обещал вывезти тех граждан, которые помогали Вашингтону в Афганистане.