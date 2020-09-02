Кочарян назвал сходства и отличия протестов в Армении и Белоруссии

У протестов в Армении в 2018 году и нынешними в Белоруссии очень много общего, уверен экс-президент Армении Кочарян. У Еревана были лучше отношения с Европой, чем у Минска, но с началом протестов это изменилось, сказал он РБК

Роберт Кочарян (Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости)

Второй президент Армении Роберт Кочарян в интервью телеканалу РБК рассказал, что видит много общего между протестами в его стране, происходившими два года назад, и начавшимися в августе протестами в Белоруссии. «Проще было бы сказать, что не напоминает», — заметил экс-глава государства в интервью. Перечисляя отличия, Кочарян обратил внимание на позицию европейских стран, которая была разной к Армении тогда и к Белоруссии сейчас.

«Отношение западных стран к Белоруссии было совершенно другим, чем отношение западных стран к Армении. Власть в Армении объективно была гораздо более толерантна к инакомыслию, Республиканская партия Армении (РПА) и президент достаточно активно сотрудничали с западными странами, у нас не было политзаключенных, избиений журналистов, таинственных исчезновений. Более того, РПА входила в Европейскую народную партию, достаточно активно сотрудничала с институтами межпартийного взаимодействия», — сказал Кочарян. Однако с началом протестов в апреле 2018 года отношения с Европой резко изменились, заметил собеседник РБК.

По мнению Кочаряна, многие произошедшие на пространстве бывшего СССР революции похожи применяемыми технологиями.Так, «революция роз» в Грузии в 2003 году, «бархатная революция» в Армении в 2018 году, попытка революции в Белоруссии «трафаретно» похожа применяемыми технологиями, но базовые параметры в каждой из стран — разные.

Роберт Кочарян занимал пост президента с 1998 по 2008 год. Его преемником на посту стал Серж Саргсян, ушедший в отставку в 2018 году после массовых протестов, инициированных нынешним премьер-министром Николом Пашиняном. Кочарян и Саргсян были лидерами Республиканской партии Армении. После прихода Пашиняна к власти в отношении Кочаряна было возбуждено уголовное дело. Как заявил в интервью Кочарян, его юристы до сих пор не понимают, в чем именно его обвиняют. В 2018 году его арестовали по обвинениям в свержении конституционного строя в 2008 году. Ему, в частности, вменяли разгон протестных акций по результатам выборов президента, в ходе которого погибли десять человек. Кочаряна затем несколько раз освобождали и снова арестовывали. В июле прошлого года Конституционный суд приостановил дело против него. Сам Кочарян в 2018 году связывал свое уголовное преследование с «личной расправой». Сейчас Кочарян в очередной раз был освобожден из-под стражи. На свободе он, по его словам, занимается политикой, пишет книгу и продолжает работать в совете директоров российской АФК «Система».