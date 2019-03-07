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Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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Замглавы Спецстроя получил 8 лет по делу о хищении более ₽1 млрд
Бывший замглавы Спецстроя Александр Загорулько приговорен к восьми годам строгого режима и штрафу в 10 млн руб. Ему вменяли взятку и мошенничество на сумму более  ₽1 млрд на военных объектах в Подмосковье и на Курилах
Александр Загорулько (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Щербинский суд Москвы приговорил экс-замруководителя Федерального агентства по специальному строительству (упразднено в 2016 году) Александра Загорулько к восьми годам строгого режима и штрафу в 10 млн руб. по делу о трех эпизодах мошенничестве и взятке на строительстве военных объектов с ущербом более 1 млрд руб. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Светлана Ехтанигова.

Приговор был вынесен 4 марта. После выхода из колонии Загорулько в течение пяти лет не сможет занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочий, добавила представитель суда.

Загорулько проходил по делу о хищениях на ряде военных объектов. Согласно фабуле дела, подрядчики по согласованию со Спецстроем завышали сметную стоимость строек, похищая разницу между выделенными бюджетными средствами и реальными затратами. В частности, ремонт военного городка «Чернышевские казармы» на Большой Серпуховской улице в Москве обошелся бюджету в 825 млн руб., хотя реально стоил 400 млн.

В деле были и эпизоды, связанные со строительством арсенала для ракет и других боеприпасов в городе Торопце Тверской области, объектов в подмосковной Кубинке и на курильском острове Итуруп. Чиновники получали от предпринимателей откаты, причем не только в денежной форме: в частности, Загорулько достались ГАЗ-21 «Волга» за 1,5 млн руб. и Lexus 470 за 4,5 млн руб​, писал «Коммерсантъ». Загорулько дал показания на экс-руководителя Спецстроя генерала Александра Волосова, сообщало издание, однако его не стали привлекать к уголовной ответственности, так как показания не подтвердились.

В декабре 2016 года Спецстрой был расформирован указом президента. Эксперты связывали это решение с коррупционными скандалами в ведомстве.

Кроме Загорулько по делу проходил еще один замглавы Спецстроя Александр Буряков, предприниматели Кадыр Караханов, Ваха Арцыгов и Арсен Ошакбаев.

Загорулько, как и большинство обвиняемых, признал вину и заключил сделку со следствием; приговора он дожидался под домашним арестом. Буряков также был осужден в особом порядке и получил пять лет колонии, в апелляции этот срок был сокращен на три месяца.​

С делом Загорулько и Бурякова связано дело следователя МВД Андрея Ходько, которому СКР вменяет кражу вещдоков — валюты на сумму около 50 млн руб. Наличные были изъяты в банковской ячейке Караханова, некоторое время хранились в кабинете Ходько, однако в дальнейшем пропали. Исчезновение вскрылось после передачи дела из Следственного департамента МВД в Главное военное следственное управление СКР. Осенью 2018 года Ходько был арестован по обвинению в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК).

В июне 2018 года Дорогомиловский суд Москвы арестовал безработных Магомеда Гаджиева и Романа Галушко по подозрению в похищении бывшего топ-менеджера ФГУП «Управление специального строительства» ФСБ Александра Пастушкова, писал «Коммерсантъ». Его похитили на Осеннем бульваре в Москве. После пыток электроутюгом и паяльником Пастушков указал похитителям, где хранит деньги его приятель Александр Загорулько. На территории участка бывшего замглавы Спецстроя в коттеджном поселке «Екатериновка» на Рублевском шоссе они выкопали бочонок с долларами. На следующий день похитители были задержаны, у них нашли сумму, эквивалентную 100 млн руб, сообщал «Коммерсантъ».

Авторы: Маргарита Алехина, Дмитрий Серков
Теги: «Спецстрой»
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