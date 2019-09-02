МВД обыскало поставщика электроники для атомных подлодок

Управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) при строительстве объекта для петербургского концерна «ЦНИИ «Электроприбор», осуществлявшемся коммерческим подрядчиком. Это следует из постановления о возбуждении уголовного дела от 5 июня (копия документа есть у РБК, ее подлинность подтвердил источник, знакомый с материалами дела).
В рамках дела в здании ЦНИИ в Санкт-Петербурге и в квартире одного из его топ-менеджеров в июле и в августе прошли обыски. Глава компании «ЮиСтрой», выполнявшей подрядные работы для концерна, арестован. По словам двух знакомых с ходом расследования дела собеседников РБК, подозреваемым по делу также является главный инженер ЦНИИ «Электроприбор» Виталий Постников, подписавший контракт с «ЮиСтроем» на проведение строительных работ.
Чем занимается ЦНИИ «Электроприбор»
Концерн поставляет навигационные комплексы для дизельных и атомных подводных лодок, системы навигации и системы ориентации космических аппаратов. Является ведущим институтом в области высокоточной навигации, имеет статус государственного научного центра России.
В ноябре 2016 года на официальном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован подготовленный Минпромторгом проект президентского указа о передаче госкорпорации «Ростех» 100% акций находящихся в федеральной собственности нескольких концернов. Речь шла о предприятии «Гранит-Электрон», «Моринформсистеме-Агат», «Океанприборе», Научно-производственном объединении «Аврора» и ЦНИИ «Электроприбор».
По мнению Минпромторга, включение концернов в «Ростех» обеспечит «реализацию единой научно-технической и производственно-технологической политики» в отрасли, а также позволит создать «крупную национальную судостроительную корпорацию приборостроительного профиля, способную конкурировать с ведущими зарубежными промышленными компаниями».
В пресс-службе Минпромторга сообщили РБК, что предприятия в состав «Ростеха» еще не переданы. «Однако вопрос создания объединенной интегрированной структуры морского приборостроения в составе госкорпорации «Ростех» по-прежнему актуален», — рассказали в пресс-службе министерства, добавив, что прорабатывается механизм ее создания «с учетом интересов всех сторон».
Дело о стройке
Строительная компания «ЮиСтрой» заключила договор с ЦНИИ «Электроприбор» на строительно-монтажные работы для нужд филиала концерна в Гатчине (Ленинградская область) в октябре 2014 года. Она выполняла работы, включающие создание «чистых зон» на стратегическом объекте концерна, рассказал источник РБК, знакомый с ходом строительства.