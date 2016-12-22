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США и страны Европы призвали участников беспорядков в Ливии остановиться
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США и страны Европы призвали участников беспорядков в Ливии остановиться
Политика, 03:32
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США и страны Европы призвали участников беспорядков в Ливии остановиться
Участников беспорядков, переросших в настоящие бои в столице Ливии, призвали остановить насилие. С совместным заявлением выступили Соединенные Штаты и страны Европы
Сожженный во время столкновений в Триполи автомобиль (Фото: Hani Amara / Reuters)

США, Великобритания, Франция и Италия выступили с совместным заявлением, в котором призвали участников столкновений в столице Ливии к немедленному отказу от применения силы, сообщает DW.

В документе ситуация в Триполи, столице Ливии, названа неприемлемой, а беспорядки названы попыткой «ослабить действующие в соответствии с законом ливийские институты власти и затруднить политический процесс».

В столкновениях, в которых противоборствующие стороны применяют различные виды вооружений вплоть до ракет, уже погибли по меньшей мере 39 человек. Как сообщило министерство здравоохранения Ливии, большинство погибших — мирные жители.

31 августа единственный аэропорт Митига в столице Триполи был закрыт из-за столкновений нескольких вооруженных группировок и падения снарядов.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Ливия , беспорядки , Евросоюз
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