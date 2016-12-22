В Триполи закрыли аэропорт из-за обстрела

Власти Ливии закрыли единственный аэропорт Митига в столице Триполи из-за столкновений нескольких вооруженных группировок и падения снарядов. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya.
По информации телеканала Al-Mayadeen, все вылетающие и прибывающие в Триполи рейсы были отменены. Как сообщил Al-Arabiya пресс-секретарь министерства здравоохранения Ливии, в результате столкновений, которые начались 30 августа, погибли 30 мирных жителей, еще 96 получили ранения.
В начале января члены лояльных властям вооруженных группировок напали на аэропорт в Триполи, в результате атаки погибли 20 человек. Сообщалось, что таким образом нападавшие намеревались устроить побег боевиков из тюрьмы, находящейся рядом с аэропортом. В исправительном учреждении находились 2500 членов запрещенных в России террористических группировок «Аль-Каида» и «Исламское государство». После атаки аэропорт был закрыт.