ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,86 66,83 EUR Нал. 79,75 77,80 USD Бирж. 67,55 -0,69 EUR Бирж. 78,37 -1,26 USD ЦБ. 68,04 -0,04 EUR ЦБ. 79,50 -0,18 EUR/USD 1,16 -0,01 BTC/USD Бирж. 7047,10 +74,30 IMOEX 2345,85 +0,64% RTSI 1092,29 +1,56% Brent 77,50 +0,08% DJIA 25964,82 -0,09% Nasdaq 8109,54 +0,26%
В Триполи закрыли аэропорт из-за обстрела
Лента новостей
Число пострадавших после неудачной посадки самолета в Сочи возросло до 18 06:53, Общество В Триполи закрыли аэропорт из-за обстрела 06:22, Общество Беспилотный автомобиль Apple впервые попал в аварию 06:20, Технологии и медиа В Сети появилось видео пожара после неудачной посадки самолета в Сочи 05:31, Общество Пользователи сообщили о сбоях в работе Facebook 05:17, Технологии и медиа Гутерреш призвал поддержать ООН после отказа США помогать палестинцам 04:54, Политика Летевший из Москвы в Сочи самолет выкатился за пределы полосы и загорелся 04:40, Общество WSJ узнала о переговорах Ирана с Vitol по поставкам нефти на $1 млрд 04:20, Политика Ударная атомная подлодка США подошла к Средиземному морю 04:19, Политика В Калифорнии полицейские застрелили актрису сериала «Скорая помощь» 03:38, Общество Кадыров пообещал оказать «любую помощь и поддержку» ДНР 03:26, Политика И.о. главы ДНР заявил о неизменности внешнеполитического курса республики 03:20, Политика Постпредство России обеспокоилось отказом США помогать Палестине 02:50, Политика NYT узнала о помощи лоббиста в приобретении билетов на инаугурацию Трампа 02:20, Политика «Коммерсантъ» сообщил о заложенной в лампу бомбе при убийстве Захарченко 02:17, Политика Покушавшийся на жизнь Терезы Мэй житель Лондона получил пожизненный срок 01:52, Общество СМИ узнали об отказе Ирака российскому самолету в пересечении границ 01:30, Политика Трамп возмутился «утечкой» его высказываний о переговорах с Канадой 01:23, Политика Трамп сообщил конгрессу о планах подписать новый договор вместо NAFTA 01:02, Политика США прекратили выделять ООН средства для оказания помощи Палестине 00:42, Политика Медведчук рассказал о разговорах с Путиным об Украине 00:23, Политика В ДНР сообщили дату и место прощания с Захарченко 31 авг, 23:58, Политика В Росреестре назвали причину сбоя работы своих информационных систем 31 авг, 23:35, Политика В ДНР заявили о задержании подозреваемых в убийстве Захарченко 31 авг, 23:27, Политика В ДНР сообщили об 11-ти пострадавших и погибших при взрыве в Донецке 31 авг, 23:18, Политика В МИД Украины прокомментировали обвинение России в убийстве Захарченко 31 авг, 22:57, Политика Марадона обратился к Лукашенко словами «спасибо, что дали мне работу» 31 авг, 22:53, Общество Киев ответил на данные о перемещении своих войск после смерти Захарченко 31 авг, 22:47, Политика
В Триполи закрыли аэропорт из-за обстрела
Общество, 06:22
0
В Триполи закрыли аэропорт из-за обстрела

Власти Ливии закрыли единственный аэропорт Митига в столице Триполи из-за столкновений нескольких вооруженных группировок и падения снарядов. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya.

По информации телеканала Al-Mayadeen, все вылетающие и прибывающие в Триполи рейсы были отменены. Как сообщил Al-Arabiya пресс-секретарь министерства здравоохранения Ливии, в результате столкновений, которые начались 30 августа, погибли 30 мирных жителей, еще 96 получили ранения.

В начале января члены лояльных властям вооруженных группировок напали на аэропорт в Триполи, в результате атаки погибли 20 человек. Сообщалось, что таким образом нападавшие намеревались устроить побег боевиков из тюрьмы, находящейся рядом с аэропортом. В исправительном учреждении находились 2500 членов запрещенных в России террористических группировок «Аль-Каида» и «Исламское государство». После атаки аэропорт был закрыт.

Теги: Триполи , Аэропорт , обстрел
Главное
CNN узнал об определении США целей для ударов на случай химатаки в Сирии Политика
Материалы по теме
В Киеве задержали подозреваемых в похищении сына ливийского дипломата Общество
СМИ сообщили о пленении лидера «Аль-Каиды» в Ливии Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter