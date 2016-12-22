Путин назвал самые востребованные направления для молодых специалистов

Президент Владимир Путин во время выступления на VI Всероссийском форуме рабочей молодежи перечислил наиболее востребованные направления профдеятельности в России для молодых специалистов. Об этом сообщает «Интерфакс».

​«У нас много главных направлений. Это цифровизация экономики, робототехника, это искусственный интеллект, это все, что связано с биологией, медициной и генетикой», — сказал президент.

По его мнению, такое разнообразие профессий дает каждому возможность найти себя.

Также Путин сказал, что деление профессий на мужские и женские является штампом. «То, что вчера было очень сложно, физически трудно, сегодня с помощью современной техники и современных знаний становится абсолютно доступным. Женщины там проявляют себя очень эффективно», — пояснил президент. Путин считает, что главное, «чтобы работа была по душе».

В марте спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ​заявила, что побочным результатом внедрения новых технологий является высвобождение большого числа сотрудников, занятых в промышленности, сельском хозяйстве и сфере услуг. В то же время, по ее словам, появляются новые профессии интернет-аналитиков, дизайнеров виртуальной среды обитания и других.