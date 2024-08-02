Сенатора попросили лишить неприкосновенности из-за дела об убийстве

Дмитрий Савельев (Фото: council.gov.ru)

Генпрокурор Игорь Краснов попросил лишить неприкосновенности сенатора Дмитрия Савельева, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Прокурор обратился в Совет Федерации с соответствующим запросом «в связи с установлением его причастности к организации убийства», сообщил источник.

Дмитрий Савельев представляет в Совете Федерации Тульскую область. Он прошел в верхнюю палату парламента в 2016 году. В 1998–1999 годах работал президентом «Транснефти». В 1999 году впервые избрался депутатом Госдумы, входил во фракцию «Союз правых сил», позже его выдвигала партия «Родина», а в 2007 году он избирался от «Единой России». Был первым заместителем руководителя фракции.

Позже Совет Федерации проголосовал за снятие неприкосновенности с сенатора. Его задержали на выходе из зала заседания.