Сенатора попросили лишить неприкосновенности из-за дела об убийстве
Генпрокурор Игорь Краснов попросил лишить неприкосновенности сенатора Дмитрия Савельева, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Прокурор обратился в Совет Федерации с соответствующим запросом «в связи с установлением его причастности к организации убийства», сообщил источник.
Дмитрий Савельев представляет в Совете Федерации Тульскую область. Он прошел в верхнюю палату парламента в 2016 году. В 1998–1999 годах работал президентом «Транснефти». В 1999 году впервые избрался депутатом Госдумы, входил во фракцию «Союз правых сил», позже его выдвигала партия «Родина», а в 2007 году он избирался от «Единой России». Был первым заместителем руководителя фракции.
Позже Совет Федерации проголосовал за снятие неприкосновенности с сенатора. Его задержали на выходе из зала заседания.
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