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Обмен заключенными ,  
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Путин поблагодарил Лукашенко за содействие при организации обмена

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Обмен заключенными
Накануне в Анкаре прошел обмен заключенными между Россией и Западом В Россию прибыли десять человек (в том числе и двое детей), среди них — приговоренный к пожизненному заключению в Германии Вадим Красиков
Владимир Путин и Александр Лукашенко
Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото: Global Look Press)

Президент Владимир Путин по телефону поблагодарил белорусского лидера Александра Лукашенко за участие и помощь в процессе обмена заключенными, передает «Пул Первого».

Накануне в Анкаре при координации Службы турецкой разведки (MIT) прошел беспрецедентный обмен заключенными между Западом и Россией. Всего обменяли 26 граждан, 24 из которых находились в тюрьмах России, Белоруссии, США, Германии, Норвегии, Польши и Словении.

Москве передали задержанных по подозрению в шпионаже, обходе экспортных ограничений, по обвинениям в хакерстве. Также России передали Вадима Красикова, которого в Германии приговорили к пожизненному заключению по делу об убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Всего в Россию передали десять человек, в том числе двое детей.

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Фото:Mark Wilson / Getty Images

Двенадцать человек передали в Германию, а четверо в США. Среди них трое американских граждан — журналист Эван Гершкович, бывший морпех Пол Уилан, журналистка Алсу Курмашева (у нее есть и российское гражданство), а также оппозиционер и журналист Владимир Кара-Мурза (признан в России иноагентом).

Также в рамках обмена были переданы признанные иноагентами бывший московский мундеп Илья Яшин и правозащитник Олег Орлов. В рамках обмена все освобожденные были помилованы, в том числе и гражданин Германии Рико Кригер, который ранее был приговорен в Белоруссии к смертной казни по обвинению в совершении терактов и работе на Украину.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
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