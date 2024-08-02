Трамп потребовал больше подробностей по поводу обмена заключенными

Накануне Россия и США в Анкаре провели обмен заключенными. В США отправились журналист Гершкович, бывший морпех Уилан, журналистка Курмашева

Дональд Трамп (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Бывший президент США и нынешний кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп призвал предоставить больше информации, как проходил обмен заключенными между Россией и США. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

«Когда они собираются обнародовать детали обмена пленными с Россией? Сколько человек мы получили против них? Заплатили ли мы деньги за это?» — спросил политик.

«Мы никогда не заключаем выгодных сделок, ни в чем, особенно в обмене заложниками», — заявил Трамп. По его словам, переговорщики всегда ставят американцев в неловкое положение.

Накануне Россия и США при координации Службы турецкой разведки (MIT) в Анкаре провели взаимный обмен 26 гражданами, 24 из которых находились в тюрьмах семи разных стран — России, Белоруссии, США, Германии, Польши, Словении и Норвегии. Десять человек, в том числе двое детей, были переданы в Россию, 12 — в Германию и четверо — в США. Среди последних трое американских граждан — журналист Эван Гершкович, бывший морпех Пол Уилан, журналистка Алсу Курмашева (у нее есть и российское гражданство).

Россия также передала Западу россиян, которые признаны иноагентами, среди них — оппозиционер Илья Яшин, правозащитник Олег Орлов, оппозиционер и журналист Владимир Кара-Мурза.

России передали Вадима Красикова, которого приговорили в Германии к пожизненному заключению по делу об убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, а также задержанных по подозрению в шпионаже, обходе экспортных ограничений и хакерстве.