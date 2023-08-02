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ФСБ заподозрила жителя Армавира в намерении устроить теракт

ФСБ заподозрила жителя Армавира в намерении устроить теракт, его задержали
По данным ФСБ, мужчина собрал у себя дома бомбу, чтобы взорвать ее на территории одного из объектов правоохранительных ведомств Армавира, его задержали

ФСБ заподозрила жителя Армавира в намерении устроить теракт
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В Армавире задержали мужчину по подозрению в подготовке к теракту. Следствие полагает, что он собирался взорвать одно из зданий правоохранительных структур города, сообщило региональное управление ФСБ, пишет издание «ГородАрмавир».

Ведомство отчиталось об обнаружении у мужчины самодельной бомбы, которая находилась у него дома. Его задержали. Против жителя Армавира возбудили уголовное дело по статье о приготовлении к теракту (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205).

В начале августа сотрудники спецслужбы задержали жителя Тамбовской области, который, по мнению ФСБ, собирался вступить в ВСУ. По данным ведомства, он «инициировал электронную переписку с представителями националистического формирования Украины, осуществляющего деятельность по набору и подготовке добровольцев из числа граждан России».

Кроме того, в феврале ФСБ задержала в Свердловской области троих мужчин, которых заподозрила в подготовке взрывов на железной дороге. При обыске по месту жительства у них изъяли «орудия совершения преступлений», символику украинского националистического вооруженного формирования, название которого не уточняется, а также средства связи и коммуникации со схемами расположения объектов Свердловской железной дороги.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Армавир ФСБ Краснодарский край теракт
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