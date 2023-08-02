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Бомбы двух мировых войн помешали ФРГ при строительстве СПГ-терминала

NYT: бомбы двух мировых войн помешали ФРГ при строительстве СПГ-терминала в море
В море на месте строительства терминала для приема СПГ в ФРГ нашли десятки снарядов времен двух мировых войн, потому сроки проведения работ выросли. Берлин стал закупать СПГ после снижения поставок российского трубопроводного газа
Судно с СПГ разгружается в терминале&nbsp;Вильгельмсхафена
Судно с СПГ разгружается в терминале Вильгельмсхафена (Фото: Jochen Tack / IMAGO / Reuters)

Бомбы времен Первой и Второй мировых войн мешают строительству терминала для импорта сжиженного природного газа (СПГ) в немецком порту Вильгельмсхафен, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на главного исполнительного директора специализирующейся на поиске и обезвреживании снарядов компании SeaTerra Дитера Гульдина.

«Мы нашли все виды боеприпасов: немецкие, из Великобритании, Нидерландов, Франции, разных типов», — сказал Гульдин. По его словам, на месте стройки «все перемешано» и можно найти что угодно «из широкого спектра [вооружений] мировых войн».

На морском дне, где должен появиться терминал, обнаружили от 150 до 200 неразорвавшихся бомб, гранат и мин. Как минимум 30 из них должны быть уничтожены на месте, так как их нельзя транспортировать для ликвидации на полигоне.

Как отмечает NYT, во время Второй мировой Вильгельмсхафен был крупнейшим местом базирования военно-морских сил Германии. Порт неоднократно подвергался бомбардировкам со стороны военно-воздушных сил США и Великобритании, а в конце войны союзники превратили его в «свалку» неиспользованных боеприпасов.

Европа после сокращения поставок российского газа (в том числе в связи с выводом из строя газопроводов «Северный поток» после взрыва) нарастила закупки СПГ. Как сообщал Bloomberg в июне этого года со ссылкой на данные британского Института энергетики, в 2022 году объем импорта СПГ впервые превысил объемы импорта трубопроводного газа. В прошлом году европейские страны закупили 170 млрд куб. м сжиженного газа и 151 млрд куб. м трубопроводного. Для сравнения в 2021-м было импортировано 108 млрд куб. м СПГ и 232 млрд куб. м газа по трубопроводам. Доля России в мировом трубопроводном экспорте в 2022-м снизилась до 29%, хотя в предыдущие 10 лет она была в среднем примерно 43%.

Германия на фоне переориентации на СПГ занялась строительством терминалов для его приема. В декабре прошлого года она запустила первый плавучий терминал. Как заявил канцлер Олаф Шольц, благодаря этому и двум другим планируемым СПГ-терминалам энергоснабжение ФРГ будет «независимо от трубопроводов из России». Он также отметил, что установка была создана в «рекордные для Германии сроки».

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