Путин счел ситуацию с отходами «болевой точкой» для России

Глава РЭО сообщил о созданных в России картах отходов, в которых учитывают объемы и места образования мусора, а также о создании цифровой системы, которая позволит следить за ситуацией с отходами в стране

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Создание системы работы с твердыми бытовыми отходами (ТБО) является одной из «болевых точек» для России. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с главой «Российского экологического оператора» (РЭО) Денисом Буцаевым.

«Все мы хорошо знаем, что это одна из, можно прямо сказать, болевых точек у нас, которая касается жизни миллионов людей, качества жизни миллионов людей», — подчеркнул он.

Глава государства уточнил, что речь идет и о социальных и об экономических вопросах одновременно, и обратил внимание, что власти создали целую систему мер поддержки деятельности всех операторов на этом направлении.

«Российский экологический оператор» был создан указом Путина в начале 2019 года для сопровождения реформы обращения с твердыми коммунальными отходами. Цели деятельности компании совпадают с целями реформы: повышение качества оказываемых услуг населению, снижение негативного воздействия от образованных отходов на окружающую среду путем сокращения объемов захоронения. Премьер-министр Михаил Мишустин 20 ноября 2020 года назначил Буцаева гендиректором компании. До этого он занимал эту должность с февраля по ноябрь 2019 года. Затем бывший глава правительства Дмитрий Медведев досрочно прекратил его полномочия.

Буцаев во время доклада отметил, что отрасль ТБО — большая, сложная и «не всегда прозрачная», и что без цифровизации в ней невозможно администрирование.

По его словам, сейчас компания создают систему, «которая бы мониторила, а самое главное, которая бы позволяла в этом отношении принимать правильные управленческие решения на разных уровнях: начиная с муниципалитетов, заканчивая федеральным уровнем и предоставляла возможность гражданам осуществлять общественный контроль над системой».

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Глава РЭО напомнил, что также была задача построить систему производства оборудования для отрасли. Если в 2019 году показатель наличия собственного оборудовани составлял 20‒25% — остальное было импортное — то в настоящий момент ситуация с оборудованием, связанным с обработкой, поменялась.

«Мы 80 с лишним процентов производим локально, причем это не просто импортозамещенная технология, это...» — сказал он, на что Путин добавил: «Своя».

В середине июня вице-премьер Виктория Абрамченко отказалась считать мусорную реформу проваленной. По ее словам, реформа дает результаты, почти вся страна перешла на новую систему работы с отходами.

«За эти два с небольшим года реализации реформы у нас создано мощностей по обработке на 46%, а по утилизации — почти на 12%. И мы сократили таким образом объем захоронения отходов на 27%», — указала она. Абрамченко добавила, что почти вся Россия перешла на новую систему учета, сортировки, обработки и вывоза твердых коммунальных отходов.

Российский экологический оператор подготовил список из 28 одноразовых пластиковых товаров и упаковки, которые рекомендуется запретить. В список вошли одноразовые пластиковые трубочки, тарелки, стаканы, приборы, крышки от стаканов, капсулы от кофе, ватные палочки, непрозрачные и цветные бутылки из ПЭТ и др.