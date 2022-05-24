Мусорный оператор оценил рост тарифов на вывоз отходов

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Из-за удорожания себестоимости услуг по вывозу твердых коммунальных отходов ожидается рост тарифа на эти услуги примерно на максимально возможные в соответствии с тарифом ФАС 5%, заявил генеральный директор «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев. Об этом сообщается на сайте РЭО.

«У нас серьезное удорожание произошло по коммунальной технике, в том числе запчастям, серьезное произошло изменение по составляющей в стоимости рабочей силы <...> Мы в настоящий момент видим, что рост, который может произойти, будет около 5% по тарифам в пределах года», — сказал Буцаев.

При этом рост тарифа ограничен предельным ростом тарифа ФАС, который составляет 5%.

По словам главы РЭО, сейчас уровень собираемости платы за вывоз отходов составляет почти 91%. Как указал Буцаев, это «неплохой» показатель, «в том числе для инвестиционных целей». В первом квартале отмечалось снижение собираемости до 83%, это явление Буцаев объяснил задолженностями со стороны бюджетных организаций, которые сами получали средства с задержкой.

Как сообщал Буцаев в феврале, в прошлом году суммарный объем выставленных счетов населению и юрлицам в 2021 году составил 192,7 млрд руб., из них было собрано 174,9 млрд руб., то есть собираемость составила 90,7%.





В конце марта министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин заявил, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), куда входит и вывоз мусора, в России будут индексироваться только запланированно, то есть 1 июля. Он подчеркнул, что задача повысить тарифы перед правительством не стоит, «разные варианты прорабатываются».

Индексация тарифов на ЖКУ происходит ежегодно. Величину роста устанавливает правительство, в среднем рост составляет 4%, но варьируется по регионам. На 2022 год показатели индексации были установлены в ноябре прошлого года: рост составит от 2,9% (в Свердловской области) до 6,5% (в Чечне).