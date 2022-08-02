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Минобороны обвинило Белый дом в гибели мирных жителей Донбасса

В военном ведомстве указали на интервью представителя украинской разведки, который сообщил, что удары HIMARS наносятся после получения спутниковых снимков в реальном времени

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Администрация президента США Джо Байдена «несет прямую ответственность за все одобренные Киеву ракетные атаки по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры населенных пунктов Донбасса и других регионов, повлекших массовую гибель мирных жителей». Об этом говорится в заявлении Министерства обороны России.

В военном ведомстве сообщили, что «зафиксировали и учли на будущее» интервью газете The Telegraph заместителя начальника Главного управления разведки Минобороны Украины генерала Вадима Скибицкого. «Разглагольствуя перед британскими журналистами, Скибицкий признался, что «перед запусками ракет между представителями разведслужб обеих стран идут консультации, которые позволяют Вашингтону остановить любые потенциальные атаки, если бы они были недовольны намеченной целью».

Шойгу сообщил об уничтожении шести HIMARS и 33 гаубиц М777 на Украине
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Гаубица М777, архивное фото

В военном ведомстве эти заявления Скибицкого расценили как свидетельство прямой вовлеченности Белого дома и Пентагона в конфликт на Украине. «Больше ни у кого на Украине и в мире не должно быть никаких сомнений, что удары ракетами «HIMARS» по Новой Каховке 12 июля, по Стаханову 17 июля, по Красному Лучу 24 июля, десятки ракетных ударов по Донецку и, безусловно, удар 29 июля по следственному изолятору в Еленовке, убившему 50 и покалечившему 73 военнопленных украинцев, были спланированы режимом Зеленского и одобрены Вашингтоном», — говорится в сообщении Минобороны.

В интервью Telegraph Скибицкий сообщил, что ВСУ для нанесения ударов HIMARS пользуются данными, которые получены в режиме реального времени. При этом он подчеркнул, что Вашингтон не занимается прямым целеполаганием для поставленных систем оружия, поскольку США не желают считаться участником конфликта.

В разведке Украины допустили консультации с США перед ударами HIMARS
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Фото:Cpl. Brendan Mullin / Zuma / ТАСС

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Утром 2 августа министр обороны Сергей Шойгу сообщил о том, что с начала спецоперации было уничтожено шесть установок HIMARS — самоходные РСЗО, которые поражают цель, используя спутниковые данные.

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Артем Филипенок Артем Филипенок
Минобороны РСЗО «HIMARS»
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