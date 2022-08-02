Зеленский разрешил иностранцам продлевать контракт на службу до 10 лет

Иностранные граждане по желанию могут продлить службу по контракту на срок от одного года до десяти лет. При этом после достижения предельного возраста пребывания на военной службе сделать это будет нельзя

Владимир Зеленский (Фото: Global Look Press)

Президент Украины Владимир Зеленский увеличил срок военной службы по контракту для иностранцев до десяти лет.

«Во время действия особого периода для военнослужащих по их желанию срок прохождения военной службы по новому контракту может быть продлен сроком от одного года до десяти лет, но не более чем до достижения предельного возраста пребывания на военной службе», — следует из указа.

Иностранным военным также положен ежегодный отпуск. Его продолжительность будет зависеть от выслуги лет. Так, военнослужащие при выслуге менее десяти лет могут взять отпуск на 30 календарных дней, от 10 до 15 лет — на 35 дней; от 15 до 20 лет — на 40 дней. Максимальное количество дней — 45 — военные смогут отдыхать, если прослужили более 20 лет.

На Украине разрешили иностранцам и лицам без гражданства служить по контракту в вооруженных силах страны в ноябре 2015 года, еще при предшественнике Зеленского Петре Порошенко.

Украинская конституция не предусматривает двойного гражданства, поэтому для службы по контракту раньше нужно было не только принять украинское гражданство, но и отказаться от паспорта других стран.

Целью законопроекта было улучшение боеспособности ВСУ и снижение потребности в мобилизации граждан Украины. Для тех, кто имеет заслуги перед Украиной, предусмотрен также упрощенный порядок получения гражданства.

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В середине апреля Верховная рада приняла закон, позволяющий иностранным гражданам занимать должности в разведке и Вооруженных силах Украины.

После начала российской военной операции на Украине 24 февраля власти ввели военное положение и объявили мобилизацию. Зеленский сообщил о создании интернационального легиона территориальной обороны из иностранных добровольцев. Российская сторона называет их наемниками и не считает комбатантами.