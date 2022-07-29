Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 июля
EUR ЦБ: 62,57 (+1,35) Инвестиции, 16:04
Курс доллара на 30 июля
USD ЦБ: 61,31 (+1,11) Инвестиции, 16:04
В реке Чита ожидают максимального уровня поднятия воды. Видео Общество, 22:17
Белый дом заявил об отсутствии планов контакта Байдена с Путиным Политика, 22:07
Украина не будет призывать тех, у кого в боях погибли родные Политика, 22:02
Почему устарел закон о трансплантации органов Партнерский проект, 21:49
Тренера сборной Швеции арестовали за шутку о бомбе в аэропорту Спорт, 21:48
Минэкономразвития заявило об улучшении ситуации в экономике России Экономика, 21:27
Как бороться с лудоманией на средства операторов игорного бизнеса Партнерский проект, 21:23
Минюст признал иноагентами Быкова, Альбац и Митю Алешковского Политика, 21:19
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:03
Без права на зарплату: на что живут россияне, ухаживающие за инвалидами Партнерский проект, 20:59
Санду заявила, что Молдавия попросит помощи у Румынии при военной угрозе Политика, 20:45
Лавров заявил Блинкену, что оружие для Киева продлевает «агонию режима» Политика, 20:41
Еда и макияж: как заставить водителей не отвлекаться от дороги Партнерский проект, 20:33
Прокурор сообщил об отказе суда освободить Додона из-под домашнего ареста Политика, 20:27
Военная операция на Украине ,  

Украина не будет призывать тех, у кого в боях погибли родные

Отсрочку от призыва получат школьные учителя и преподаватели вузов. Мобилизация и военное положение на Украине объявлены с 24 февраля, когда Россия начала спецоперацию
Фото: EPA / ТАСС
Фото: EPA / ТАСС

Верховная рада Украины расширила перечень лиц, которые не подлежат призыву в рамках мобилизации, объявленной в стране из-за российской военной операции.

Парламент утвердил два законопроекта на эту тему. Согласно первому из них, от призыва освобождаются люди, чьи близкие родственники (мужья, жены, дети, родители, дедушки и бабушки, а также родные и неполнородные братья и сестры) погибли или пропали без вести в ходе боевых действий.

Второй документ дает отсрочку от призыва на военную службу научным работникам и педагогам, которые работают в учебных заведениях.

Зеленский объявил о всеобщей мобилизации на Украине
Политика
Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и мобилизацию 24 февраля — в тот же день, когда Россия начала на территории страны специальную военную операцию по «демилитаризации и денацификации». Срок действия этих мер Рада продлила до 23 августа.

Украинские власти поясняли, что мобилизация будет проходить в несколько этапов. На первом из них в армию должны были призвать бывших военнослужащих с боевым опытом, отслуживших в армии по контракту или участвовавших в боевых действиях в Донбассе. Далее на очереди — военные, которые проходили срочную службу до 2014 года или служили по контракту. На третьем этапе призвать планировалось офицеров запаса и выпускников военных кафедр вузов, а на четвертом — всех граждан 18–60 лет без ограничений по здоровью. Призыву не подлежат военнообязанные с инвалидностью или временно непригодные к военной службе по состоянию здоровья.

В середине июня в Минобороны Украины сообщили, что с конца февраля мобилизовали сотни тысяч граждан.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Домашняя кардиотренировка: пять базовых упражнений
Инструкции
Pro
Фото: Astrid Stawiarz / Getty Images for LinkedIn «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации
Статьи
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images Параллельный импорт техники: что не так
Статьи
Pro
Почему восстановление туриндустрии обернулось транспортным коллапсом
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Укусил клещ: что делать и как предотвратить болезни
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Заказы из зарубежных магазинов все равно приходят. Как это получается
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Зачем инвестору 3D-принтинг и как на нем заработать
Статьи
Pro
Эти, как их там: 5 ошибок, из-за которых ваше название никто не запомнит
Статьи
Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Украина Верховная рада Украины призыв мобилизация
Материалы по теме
В Минобороны Украины заявили о «сотнях тысяч» мобилизованных
Политика
Военная операция на Украине. Онлайн
Политика
Какие места на Украине взяли под контроль российские военные. Карта
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter