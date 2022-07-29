Украина не будет призывать тех, у кого в боях погибли родные

Отсрочку от призыва получат школьные учителя и преподаватели вузов. Мобилизация и военное положение на Украине объявлены с 24 февраля, когда Россия начала спецоперацию

Фото: EPA / ТАСС

Верховная рада Украины расширила перечень лиц, которые не подлежат призыву в рамках мобилизации, объявленной в стране из-за российской военной операции.

Парламент утвердил два законопроекта на эту тему. Согласно первому из них, от призыва освобождаются люди, чьи близкие родственники (мужья, жены, дети, родители, дедушки и бабушки, а также родные и неполнородные братья и сестры) погибли или пропали без вести в ходе боевых действий.

Второй документ дает отсрочку от призыва на военную службу научным работникам и педагогам, которые работают в учебных заведениях.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и мобилизацию 24 февраля — в тот же день, когда Россия начала на территории страны специальную военную операцию по «демилитаризации и денацификации». Срок действия этих мер Рада продлила до 23 августа.

Украинские власти поясняли, что мобилизация будет проходить в несколько этапов. На первом из них в армию должны были призвать бывших военнослужащих с боевым опытом, отслуживших в армии по контракту или участвовавших в боевых действиях в Донбассе. Далее на очереди — военные, которые проходили срочную службу до 2014 года или служили по контракту. На третьем этапе призвать планировалось офицеров запаса и выпускников военных кафедр вузов, а на четвертом — всех граждан 18–60 лет без ограничений по здоровью. Призыву не подлежат военнообязанные с инвалидностью или временно непригодные к военной службе по состоянию здоровья.

В середине июня в Минобороны Украины сообщили, что с конца февраля мобилизовали сотни тысяч граждан.