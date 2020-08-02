Политика , 02 авг, 16:56
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В Белоруссии называли дату обращения Лукашенко к народу и парламенту
Послание президента Белоруссии состоится 4 августа. Ранее в СМИ писали о переносе мероприятия на эту дату
Александр Лукашенко
Послание президента Белоруссии Александра Лукашенко к народу и Национальному собранию состоится 4 августа. Об этом сообщила пресс-секретарь главы республики Наталья Эйсмонт, передает БелТА.
«Никаких переносов нет», — заявила она. Эйсмонт добавила, что 3 августа обе палаты парламента Белоруссии откроют свои сессии.
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