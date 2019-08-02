Вице-премьер Борисов сообщил о проблемах с ремонтом российских самолетов

Время простоя самолетов по техническим причинам по-прежнему велико, отмечает Борисов. Причина в том числе в больших сроках поставок запчастей и ремонта

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

В системе послепродажного обслуживания российских воздушных судов остаются проблемы, сообщил вице-премьер Юрий Борисов, курирующий оборонно-промышленный комплекс, на Авиационной коллегии при правительстве России.

«Несмотря на принимаемые в последние годы меры по сокращению времени простоя самолетов по техническим причинам, состояние дел с исправностью остается неидеальным. Есть определенные положительные результаты, но они не столь значительны, как хотелось бы», — отметил Борисов.

Он добавил, что механизм господдержки, направленный на создание собственного склада запчастей у эксплуатанта, обеспечение его средствами наземного обслуживания и обучение авиационного персонала, не решает проблему полностью. Длительные сроки ремонта и поставок подменных запчастей приводят к простою самолетов.

Борисов также напомнил о проблемах с обновлением нормативной правовой базы в области сертификации. «На протяжении трех лет Минтранс, Минпромторг и Росавиация не могли найти согласованных решений», — сказал вице-премьер. Он отметил, что это создавало серьезную опасность: сертификация в зарубежных странах для новых отечественных воздушных судов, прежде всего для МС-21, могла оказаться невозможной, что становилось препятствием для их экспорта. Однако за последние полгода ситуация заметно улучшилась, отметил Борисов.