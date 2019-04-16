Власти назвали причину падения производства самолетов и ракет

Падение производства в авиационной и космической промышленности произошло из-за снижения производства военной продукции, заявил вице-премьер Юрий Борисов. Ранее о падении производства летательных аппаратов сообщал Росстат

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Производство авиационной и ракетно-космической промышленности в России в прошлом году составило, соответственно, 87,3 и 95,9% от показателей 2017 года. Это произошло за счет снижения производства продукции военного назначения, заявил вице-премьер Юрий Борисов на коллегии Минпромторга, передает корреспондент РБК.

Доля продукции гражданского назначения в общем объеме продукции, выпускаемой предприятиями оборонно-промышленного комплекса, по итогам 2018 года составила 20,7%.

По словам Борисова, радиоэлектронная отрасль России испытывает проблемы, несмотря на высокий показатель роста (около 10%). Вице-премьер подчеркнул, что за последние два года радиоэлектронная промышленность показала рост 8,8%, промышленность боеприпасов и спецхимии — 2,7%, промышленность вооружений — 1,6%, судостроительная промышленность — 1,5%.

К 2025 году доля российской радиоэлектроники на внутреннем рынке должна вырасти в 1,5 раза, а объем ее экспорта — более чем в 3,5 раза по сравнению с 2015 годом.