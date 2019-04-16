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Власти назвали причину падения производства самолетов и ракет
Падение производства в авиационной и космической промышленности произошло из-за снижения производства военной продукции, заявил вице-премьер Юрий Борисов. Ранее о падении производства летательных аппаратов сообщал Росстат
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Производство авиационной и ракетно-космической промышленности в России в прошлом году составило, соответственно, 87,3 и 95,9% от показателей 2017 года. Это произошло за счет снижения производства продукции военного назначения, заявил вице-премьер Юрий Борисов на коллегии Минпромторга, передает корреспондент РБК.

Доля продукции гражданского назначения в общем объеме продукции, выпускаемой предприятиями оборонно-промышленного комплекса, по итогам 2018 года составила 20,7%.

По словам Борисова, радиоэлектронная отрасль России испытывает проблемы, несмотря на высокий показатель роста (около 10%). Вице-премьер подчеркнул, что за последние два года радиоэлектронная промышленность показала рост 8,8%, промышленность боеприпасов и спецхимии — 2,7%, промышленность вооружений — 1,6%, судостроительная промышленность — 1,5%.

К 2025 году доля российской радиоэлектроники на внутреннем рынке должна вырасти в 1,5 раза, а объем ее экспорта — более чем в 3,5 раза по сравнению с 2015 годом.

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Производство самолетов, космических кораблей и ракет рухнуло в 2018 году

«Сегодня мы теряем время, по многим нацпроектам деньги уже направлены в регионы, и мы должны успеть в последний вагон уходящего поезда. В противном случае регионы купят импорт, который могла бы произвести оборонка», — отметил вице-премьер.

Борисов добавил, что власти должны принять меры по продвижению гражданской продукции, производимой на предприятиях ОПК, на внутреннем и внешнем рынке, а также переоснастить их для соблюдения устойчивости производства.

Ранее Росстат сообщал, что в 2018 году в России производство самолетов и ракет упало на 13,5% после роста на протяжении последних четырех лет. В январе-феврале 2019 года производство летательных аппаратов в стране также упало на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в целом промышленное производство в России выросло на 2,9%, включая обрабатывающую промышленность (2,6%).
Авторы: Инна Сидоркова, Григорий Дубов
Теги: ракеты, самолеты, ОПК, Юрий Борисов
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