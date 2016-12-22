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Кандидат в мэры Москвы предложил альтернативный референдум по пенсиям
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Кандидат в мэры Москвы предложил альтернативный референдум по пенсиям
Пенсионная реформа, 02 авг, 22:11
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Кандидат в мэры Москвы предложил альтернативный референдум по пенсиям
О создании инициативной группы по проведению референдума по пенсионной реформе заявил «справоросс» Илья Свиридов. Лидер партии Сергей Миронов называл идею референдума «чистым пиаром». В КПРФ идею Свиридова считают спойлерской
Илья Свиридов (Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»)

Кандидат в мэры Москвы от «Справедливой России» Илья Свиридов заявил о создании инициативной группы по проведению общероссийского референдума по вопросу пенсионной реформы.

«В ближайшее время будут выполнены все необходимые по закону процедуры для регистрации инициативной группы и проверки вопроса референдума ЦИК», — написал Свиридов у себя в Facebook, назвав пенсионную реформу главной угрозой России.

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Вопрос, который Свиридов предлагает поставить на голосование, звучит следующим образом: «Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?»

О том, что неназванная группа лиц уведомила Мосгоризбирком (МГИК) о запланированном на 3 августа собрании инициативной группы по проведению референдума по пенсиям, сообщила 1 августа газета «Коммерсантъ» со ссылкой на главу МГИК Валентина Горбунова.

В Мосгоризбиркоме отказались говорить, кто именно подал заявку, но уточнили, что собрание пройдет в гостинице «Измайловская». Собрание инициативной группы Свиридова запланировано именно на 3 августа и пройдет в «Измайловской».

По словам Горбунова, это уведомление поступило в избирательную комиссию 27 июля. В этот же день ЦИК отказала КПРФ в регистрации заявки на проведение референдума, сославшись на некорректно сформулированный вопрос. Горбунов в среду был недоступен для комментариев.

При этом как в федеральном, так и в московском отделении «Справедливой России» в разговоре с РБК 1 августа отказывались признавать причастность к этой заявке. Председатель «Справедливой России» Сергей Миронов накануне подверг критике инициативу КПРФ о референдуме по пенсионной реформе. «Я считаю, что со стороны КПРФ это чистый пиар», — цитирует Миронова его пресс-служба. Лидер партии подчеркнул, что процедура до момента назначения референдума займет несколько месяцев и к тому моменту, когда станут известны результаты референдума, закон уже будет принят. Узнать мнение Миронова по поводу инициативы Свиридова РБК не удалось: помощница лидера партии сказала, что не может с ним связаться.

В КПРФ инициативу Свиридова считают спойлерской. «Это очередная попытка замылить идею референдума», — уверен пресс-секретарь КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко. В случае, если избирком одобрит эту заявку, никто не помешает ее авторам впоследствии спустить все на тормозах, говорит он.

27 июля Центризбирком отклонил формулировку вопроса, который в КПРФ предложили вынести на референдум, назвав ее некорректной. Вопрос звучал так: «Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?»

1 августа инициативная группа от КПРФ вновь подала заявку на проведение всероссийского референдума о повышении пенсионного возраста. Новый вопрос звучит так: «Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации по состоянию на 1 июня 2018 года возраст, дающий право на получение страховой пенсии по старости [для мужчин 60 лет, для женщин 55 лет], повышаться не должен?»

Законопроект о пенсионной реформе, предполагающий поэтапное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, был внесен в Думу правительством 16 июня. Законопроект одобрен в первом чтении. Срок внесения поправок для второго чтения продлен ​с 18 августа по 24 сентября.

Автор: Елизавета Антонова.
При участии: Наталья Галимова.
Теги: Референдум , пенсионная реформа , «Справедливая Россия»
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