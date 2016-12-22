Израиль пригрозил Ирану военными действиями в случае блокирования пролива

Если Иран попытается перекрыть пролив, являющийся единственным выходом из Красного моря, ему будет противостоять «международная коалиция», заявил Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху (Фото: Christian Marquardt / Zuma / Global Look Press)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что совместно с «международной коалицией» Израиль остановит Иран, если тот попытается перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив. Об этом сообщает Reuters.

Баб-эль-Мандебский пролив, расположенный между Аравийским полуостровом и Африкой, соединяет Красное море с Аденским заливом.

«Если Иран попытается заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив, я убежден, что он встретит сопротивление решительно настроенной международной коалиции, в которой поучаствуют все виды израильских вооруженных сил», — заявил Нетаньяху, выступая на базе ВМФ Израиля в Хайфе.

Как сообщает Times of Israel, на прошлой неделе поддерживаемые Ираном йеменские повстанцы-хуситы атаковали два саудовских нефтяных танкера, шедших по заливу. «Один из танкеров получил минимальные повреждения, никто не пострадал, о разливе нефти не сообщалось», — приводит издание сообщение саудовской нефтекомпании Aramco.

Саудовская Аравия три года участвует в гражданской войне в Йемене. Недавно коалиция, которую возглавляет Эр-Рияд, начала наступление на порт Ходейда, благодаря которому повстанцы имеют выход к Красному морю. Хуситы и ранее грозились перекрыть пролив.