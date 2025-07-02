«Коммерсантъ» узнал, что экс-глава Чувашии может потерять пост сенатора
Первый президент Чувашии Николай Федоров может покинуть Совет Федерации после сентябрьских выборов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в верхней палате.
Со слов собеседника, глава региона Олег Николаев не включил его в «сенаторскую тройку» — список кандидатов, из которых он выберет нового представителя в Совфеде в случае переизбрания. Окончательный вариант списка Николаеву надо будет до 25 июля представить в региональный избирком вместе с пакетом документов на регистрацию.
По данным Ura.ru, новым сенатором может стать министр по делам национальностей и архивного дела Чувашии Светлана Каликова.
В конце июня Федоров обратился к прокурору Чувашии Эдуарду Гиматову, попросив его проверить жалобы муниципальных депутатов на то, что их принуждают ставить подписи в поддержку Николаева, а в случае отказа «грозят увольнением и другими негативными последствиями».
Николай Федоров — первый президент Чувашии, он возглавлял республику в 1994–2010 годах. До этого был министром юстиции сначала РСФСР, а затем России. В 2010-м стал руководителем комитета Совфеда конституционному законодательству. Два года спустя возглавил Минсельхоз, а затем стал советником президента. В 2015-м Федоров вернулся в верхнюю палату и стар первым вице-спикером, а в 2020-м уступил этот пост Андрею Яцкину.
Олег Николаев занимает пост главы Чувашии с января 2020 года, он еще в марте объявил, что будет баллотироваться на второй срок. Его поддержал президент Владимир Путин. Николаев является членом «Справедливой России — За правду», но, как и в предыдущий раз, идет на выборы самовыдвиженцем.
Читайте РБК в Telegram.
Минтруд показал проект календаря выходных дней в 2026 году
«Яндекс» отменил плату за большинство функций нейросети «Алиса»
С «Газпрома» предложили снять налоговую нагрузку по долгам Nord Stream 2
Трамп начал продавать духи в честь своих побед на выборах
Трамп заявил, что без субсидий Маску пришлось бы вернуться из США в ЮАР
Половина россиян назвала предосудительным свидание ради ужина
Верховный суд разъяснил, как делится купленная до брака квартира
В Госдуме объяснили, кто мог распространить слухи о заморозке вкладов
Уголовное дело против Ильи Варламова передано в суд
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов