Путин поддержал главу Чувашии Николаева в выдвижении на второй срок

Глава Чувашии Олег Николаев во время встречи с президентом Владимиром Путиным заявил о намерении баллотироваться на второй срок, тот его стремление поддержал, трансляцию их встречи вел Кремль.

Глава доложил Путину о достижениях в экономических, социальных и других сферах, он намерен выдвинуться на пост главы региона, чтобы реализовать дальнейшие планы по развитию республики.

«Вопросов нерешенных всегда очень много. Проблем всегда хватает. Ситуация, которая требует постоянного внимания. Но вы полностью в материале, работаете результативно. Результаты в целом удовлетворительные. Поэтому я желаю вам успехов», — поддержал его Путин.

Олегу Николаеву 55 лет, он занимает пост главы региона с января 2020 года. Срок его полномочий истекает в сентябре 2025 года, в случае выдвижения он будет включен в избирательные бюллетени на выборах. Голосование пройдет 14 сентября.

Ранее Путин также провел встречи с Денисом Паслером и Евгением Солнцевым, которые тогда занимали должности губернатора Оренбургской области и премьера Донецкой народной республики соответственно. Согласно указу президента, теперь Паслер занял пост губернатора Свердловской области, а Солнцев — врио Оренбургской.