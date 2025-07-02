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В «Росатоме» сообщили о переговорах по продаже доли в АЭС в Турции

«Росатом» продолжает переговоры с инвесторами из Турции и других стран. В предыдущий раз компания пыталась продать 49-процентную долю в проекте в 2018 году, но тогда от сделки отказался турецкий консорциум
Фото: АО "Аккую Нуклеар" / ТАСС
Фото: АО "Аккую Нуклеар" / ТАСС

Госкорпорация «Росатом» ведет переговоры с инвесторами о продаже 49% акций строящейся в Турции АЭС «Аккую», сообщает Bloomberg со ссылкой на председателя совета директоров «Аккую нуклеар» («дочка» «Росатома») Антона Дедусенко.

В пресс-службе «Росатома» сообщили РБК, что возможность продажи предусмотрена межправительственным соглашением от 2010 года. «Процесс переговоров продолжается, мы обсуждаем возможности с потенциальными партнерами, в том числе с турецкими компаниями», — заявили в госкорпорации, отметив, что выбор партнеров необходимо согласовать с Анкарой.

Bloomberg передавал, что обсуждения идут с инвесторами из Турции и других стран. «Чем ближе мы к моменту, когда первый энергоблок начнет вырабатывать электроэнергию, тем больше инвесторов начинают проявлять интерес», — цитировало агентство Дедусенко. По его словам, сейчас первый блок станции мощностью 4,8 гигаватт проходит испытания, а электроэнергию начнет подавать в 2026 году.

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Агентство писало, что проект сталкивается с задержками и финансовыми трудностями из-за опасений иностранных банков по поводу возможных санкций США. В связи с этим Россия и Турция ищут альтернативные способы оплаты строительства, включая своповые поставки природного газа.

В предыдущий раз «Росатом» пытался продать 49-процентную долю в АЭС в 2018 году. Тогда от сделки отказался консорциум турецких компаний Cengiz Holding AS, Kolin Insaat Turizm Sanayi ve Ticaret AS и Kalyon Insaat Sanayi ve Ticaret AS, заявив, что стороны не смогли достичь соглашения по коммерческим условиям.

АЭС «Аккую» возводится на южном побережье Турции в провинции Мерсин. Проект включает в себя строительство и запуск четырех энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого блока составит 1200 МВт, общая мощность АЭС — 4800 МВт.

Сроки пуска первого реактора АЭС несколько раз откладывали, «Росатом» отмечал, что реализации проекта мешают западные санкции. Прошлой осенью вице-премьер Александр Новак заявил, что немецкая Siemens не поставила значимое для станции оборудование, его закупили в дружественных странах. В связи с этим Россия и Турция пересмотрели график работ.

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Росатом Аккую АЭС «Аккую» Турция
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