Преподавателя СПбГУ уволили за антирелигиозные плакаты

Доктор философии перед заседанием комиссии, где был протоирей, развесил советские антирелигиозные плакаты с Гагариным, а также потребовал не мстить и не хамить студентам, «не пялиться в телефон». Вуз посчитал это аморальным

Максим Кулаев (Фото: spbu.ru)

Из Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) уволили координатора деятельности экзаменационной комиссии по образовательной программе «Международные отношения, политические науки и права человека», ассистента кафедры проблем междисциплинарного синтеза в области социальных и гуманитарных наук Максима Кулаева, сообщил вуз в материалах ректорских совещаний.

Увольнение последовало за обращения со стороны членов комиссии, среди которых был православный священник. Они пожаловались на то, что Кулаев в переписке по электронной почте с ними «допустил в их адрес высказывания, содержащие оскорбления, унижающие личное достоинство и наносящие ущерб профессиональной репутации». Кроме того, вуз обнаружил, что Кулаев в здании, где было назначено заседание комиссии, разместил агитационные плакаты, «содержание которых оскорбляло религиозные чувства членов комиссии и унижало их личное достоинство».

В вузе расценили это как «аморальный проступок, несовместимого с продолжением данной работы», умышленное оскорбление коллег, наносящее вред репутации университета.

Сам Кулаев заявил РБК, что решение об увольнении приняли несправедливо, причиной стали «отсутствие демократии» в СПбГУ и принцип формирования экзаменационной комиссии, рассказал.

«Суть в том, что такое происходит уже второй год подряд. У коллектива в университете нет возможностей влиять на принимаемые начальством решения. Но я считаю, что я должен высказываться. В экзаменационную комиссию второй год подряд включают преподавателя, который всему выпускному курсу читает лекции. Студенты критикуют его за низкое качество преподавания, а он им за это мстит на государственном экзамене. Я ему написал, чтобы он не мстил студентам за критику, не оскорблял их. Кроме того, в комиссию второй год подряд включают священника. На мой взгляд, это нарушает светский характер образования. Против этого я тоже высказывался», — объяснил Кулаев.

В беседе с «Фонтанкой» он уточнил, что в комиссию включили протоирея Выборгской епархии, что Кулаев посчитал нарушением светского характера образования. Также он показал пример писем, которые разослал экзаменаторам: «Как вы наверняка знаете, вас включили в экзаменационную комиссию, а некоторые включили туда себя сами, несмотря на явный конфликт интересов. Тем не менее формально я должен проинформировать, что государственный экзамен будет 29 мая. <...> На экзамене ведите себя прилично, а не так, как в прошлом году. Не мстите студентам, не хамите им, не оскорбляйте, не пяльтесь в телефоны, не болтайте друг с другом во время ответов и т.д.».

Всего плакатов было пять, уточнил Кулаев, среди них известный советский плакат с космонавтом Юрием Гагариным, который находится в космосе и не видит бога, на других — лозунги «Береги ребят», «Оградим детей», «Без икон и Бога мы живем прекрасно».

Руководство университета подчеркивает, что в увольнении «нет политики». «В комиссии состоят представители сторонних организаций, которые пожертвовали своим свободным временем и пришли к нам принимать экзамены у наших студентов. Писать им оскорбительные письма, я считаю, недостойно, неэтично», — рассказал бывший руководитель Кулаева, и. о. декана факультета свободных искусств и наук Андрей Аствацатуров.

Кулаев — выпускник факультета международных отношений СПбГУ, в университете он работал с начала 2021 года, в последнее время — на должности ассистента кафедры проблем междисциплинарного синтеза в области социальных и гуманитарных наук, а также вел курсы «Социология и политология общественных движений» и «Сравнительная политология». Кулаев имеет международную научную степень доктора философии по политическим наукам, диссертацию он защитил в Тартуском университете в Эстонии.

Первым об увольнении Кулаева рассказало студенческое издание «Лупа и Пупа».

В 2022 году из СПбГУ был уволен преподаватель факультета свободных искусств и наук Денис Скопин, перед этим его задержали на акции против мобилизации и арестовали на десять суток. Вуз посчитал его действия аморальными, сам преподаватель назвал аморальной реакцию университета.