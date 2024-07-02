 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Преподавателя СПбГУ уволили за антирелигиозные плакаты

Доктор философии перед заседанием комиссии, где был протоирей, развесил советские антирелигиозные плакаты с Гагариным, а также потребовал не мстить и не хамить студентам, «не пялиться в телефон». Вуз посчитал это аморальным
Максим Кулаев
Максим Кулаев (Фото: spbu.ru)

Из Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) уволили координатора деятельности экзаменационной комиссии по образовательной программе «Международные отношения, политические науки и права человека», ассистента кафедры проблем междисциплинарного синтеза в области социальных и гуманитарных наук Максима Кулаева, сообщил вуз в материалах ректорских совещаний.

Увольнение последовало за обращения со стороны членов комиссии, среди которых был православный священник. Они пожаловались на то, что Кулаев в переписке по электронной почте с ними «допустил в их адрес высказывания, содержащие оскорбления, унижающие личное достоинство и наносящие ущерб профессиональной репутации». Кроме того, вуз обнаружил, что Кулаев в здании, где было назначено заседание комиссии, разместил агитационные плакаты, «содержание которых оскорбляло религиозные чувства членов комиссии и унижало их личное достоинство».

В вузе расценили это как «аморальный проступок, несовместимого с продолжением данной работы», умышленное оскорбление коллег, наносящее вред репутации университета.

В головном институте гражданской авиации прошли увольнения
Бизнес
Фото:Wikimedia Commons

Сам Кулаев заявил РБК, что решение об увольнении приняли несправедливо, причиной стали «отсутствие демократии» в СПбГУ и принцип формирования экзаменационной комиссии, рассказал.

«Суть в том, что такое происходит уже второй год подряд. У коллектива в университете нет возможностей влиять на принимаемые начальством решения. Но я считаю, что я должен высказываться. В экзаменационную комиссию второй год подряд включают преподавателя, который всему выпускному курсу читает лекции. Студенты критикуют его за низкое качество преподавания, а он им за это мстит на государственном экзамене. Я ему написал, чтобы он не мстил студентам за критику, не оскорблял их. Кроме того, в комиссию второй год подряд включают священника. На мой взгляд, это нарушает светский характер образования. Против этого я тоже высказывался», — объяснил Кулаев.

В беседе с «Фонтанкой» он уточнил, что в комиссию включили протоирея Выборгской епархии, что Кулаев посчитал нарушением светского характера образования. Также он показал пример писем, которые разослал экзаменаторам: «Как вы наверняка знаете, вас включили в экзаменационную комиссию, а некоторые включили туда себя сами, несмотря на явный конфликт интересов. Тем не менее формально я должен проинформировать, что государственный экзамен будет 29 мая. <...> На экзамене ведите себя прилично, а не так, как в прошлом году. Не мстите студентам, не хамите им, не оскорбляйте, не пяльтесь в телефоны, не болтайте друг с другом во время ответов и т.д.».

Всего плакатов было пять, уточнил Кулаев, среди них известный советский плакат с космонавтом Юрием Гагариным, который находится в космосе и не видит бога, на других — лозунги «Береги ребят», «Оградим детей», «Без икон и Бога мы живем прекрасно».

В России запретили приватизировать религиозное имущество
Общество
Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Руководство университета подчеркивает, что в увольнении «нет политики». «В комиссии состоят представители сторонних организаций, которые пожертвовали своим свободным временем и пришли к нам принимать экзамены у наших студентов. Писать им оскорбительные письма, я считаю, недостойно, неэтично», — рассказал бывший руководитель Кулаева, и. о. декана факультета свободных искусств и наук Андрей Аствацатуров.

Кулаев — выпускник факультета международных отношений СПбГУ, в университете он работал с начала 2021 года, в последнее время — на должности ассистента кафедры проблем междисциплинарного синтеза в области социальных и гуманитарных наук, а также вел курсы «Социология и политология общественных движений» и «Сравнительная политология». Кулаев имеет международную научную степень доктора философии по политическим наукам, диссертацию он защитил в Тартуском университете в Эстонии.

Первым об увольнении Кулаева рассказало студенческое издание «Лупа и Пупа».

В 2022 году из СПбГУ был уволен преподаватель факультета свободных искусств и наук Денис Скопин, перед этим его задержали на акции против мобилизации и арестовали на десять суток. Вуз посчитал его действия аморальными, сам преподаватель назвал аморальной реакцию университета.

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Анастасия Серова Анастасия Серова
Санкт-Петербург увольнение СПбГУ
Материалы по теме
В РПЦ захотели запретить товарные знаки с религиозной символикой
Общество
Лишенному сана священнику РПЦ дали семь лет колонии за хищение ₽23 млн
Общество
РПЦ запретила в служении проводившего панихиду по Навальному священника
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 3 июля
EUR ЦБ: 93,7 (-0,26) Инвестиции, 17:39 Курс доллара на 3 июля
USD ЦБ: 87,99 (+0,69) Инвестиции, 17:39
Лукашенко пообещал амнистировать часть участников протестов 2020 года Политика, 23:28
Австрия сократила разницу в счете. Что происходит на Евро Спорт, 23:26
Сборную Грузии триумфально встретили в Тбилиси после Евро. Видео Спорт, 23:19
Преподавателя СПбГУ уволили за антирелигиозные плакаты Политика, 23:18
США пожелали удачи России на время ее председательства в Совбезе ООН Политика, 23:03
Муфтият Дагестана не нашел оснований для запрета никаба Общество, 22:58
«Аэрофлот» опроверг данные о задержках рейсов из-за нехватки кадров Общество, 22:52
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Россиянин подписал новый контракт с клубом НХЛ с зарплатой $8 млн Спорт, 22:42
Пентагон назвал допустимыми удары Украины по Крыму Политика, 22:24
Оглашение наказания Трампу перенесли ближе к президентским выборам Политика, 22:18
Сборная Турции забила самый быстрый гол в истории плей-офф Евро Спорт, 22:15
Обвиняемого в атаке на российский А-50 обменяли на митрополита Ионафана Политика, 22:12
Защита Невзорова усомнилась в применимости к семье закона об экстремизме Политика, 22:03
Австрия — Турция. Онлайн последнего матча 1/8 финала Евро-2024 Спорт, 21:57