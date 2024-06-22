В России запретили приватизировать религиозное имущество

Запрет на приватизацию религиозного имущества в государственной или муниципальной собственности одобрил Путин. Совершенные с 2010 года сделки будут признаны недействительными. Закон не коснется жильцов бывших религиозных зданий

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В России установили запрет на приватизацию имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности. Соответствующий законопроект подписал президент Владимир Путин.

«Имущество религиозного назначения, находящееся в государственной или муниципальной собственности, не подлежит приватизации. Сделки приватизации имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, являются недействительными», — говорится в документе.

Речь идет о сделках, совершенных с 2010 года. Нововведения не будут распространяться на граждан, которые проживают в приватизированном бывшем религиозном здании, а только на договоры, заключенные после вступления в силу закона.

Документ был одобрен в Госдуме 11 июня, в Совфеде — 19 июня. Закон вступает в силу со дня его опубликования.

Один из авторов законодательной инициативы, председатель думского комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов выступал за то, чтобы все религиозное имущество, начиная со зданий соборов и убранства храмов до гостиниц для паломников, принадлежало церкви и использовалось строго по назначению.

В 2010 году был подписан закон «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности». В частности, к такому имуществу отнесли недвижимость и предметы внутреннего убранства. Однако в 2021 году порядок пользования был скорректирован: религиозные организации получили право доступа к подобным объектам, даже если они находились в собственности государства и не могли быть переданы церкви.