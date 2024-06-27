В головном институте гражданской авиации прошли увольнения

В Научно-исследовательском институте гражданской авиации (ГосНИИ ГА) уволились замгендиректора и еще ряд сотрудников. Их уход связывают с проводимыми новым руководством реформами

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В Государственном научно-исследовательском институте гражданской авиации (ФГУП «ГосНИИ ГА», подведомственен Росавиации) уволились замгендиректора по поддержанию летной годности воздушных судов и многолетний руководитель соответствующего подразделения (Научный центр-13) Карен Акопян и еще ряд сотрудников, сообщили четыре источника РБК. Информацию подтвердил гендиректор института Игорь Чалик, бывший замглавы Минтранса, перешедший на работу в институт в декабре 2023 года.

Институт гражданской авиации, подведомственный Росавиации, — это головная научно-исследовательская организация воздушного транспорта в России, указано на сайте Минтранса. Несмотря на статус государственного унитарного предприятия, доходы института формируются из работ по поддержанию летной годности воздушных судов (прикладные исследования) и других контрактов на научные изыскания по различным направлениям авиационной деятельности, в которых ФГУП участвует в том числе по итогам торгов с другими сертификационными или научными центрами. Субсидий из госбюджета институт не получает. Его прибыль за 2023 год составила 100,6 млн руб. при выручке 2,6 млрд руб. Всего в ГосНИИ ГА 13 научных центров.

В 2022 году после введения западных санкций против российской авиаотрасли ФГУП, наряду с рядом других коммерческих компаний по ремонту и техобслуживанию судов, получило сертификат Росавиации как разработчик неоригинальных авиакомпонентов к западным типам воздушных судов. Поддержкой их летной годности российский бизнес и государство теперь занимаются самостоятельно, без оригинальных разработчиков.

Какие версии приводят стороны

Как сообщили три источника РБК в институте, его общий штат действительно сократился с 555 сотрудников по состоянию на декабрь прошлого года до 525 на июнь текущего. Но большая часть уволившихся — это административный аппарат, уверяют собеседники РБК. «Из научных сотрудников ушли два человека, но были приняты на работу три новых специалиста», — отмечает один из них.

В своем заявлении на увольнение, копия которого была опубликована в телеграм-канале «Авиатопливо», Карен Акопян написал: «Прошу уволить в соответствии… с моим нежеланием участвовать в развале института, проводимом вами и вашей командой».

В комментарии РБК он подтвердил свое увольнение и отметил, что к нему привели «отсутствие взаимопонимания, а также нежелание вникнуть в специфику работы научного института и деструктивные действия руководства». Всего из НЦ-13 уволились девять человек (помимо него самого), рассказал Акопян. В институте он проработал 20 лет.

Игорь Чалик, в свою очередь, объясняет, что увольнение его заместителя связано с «неприятием нового вектора развития». «Я поставил задачу заняться реструктуризацией и активной проработкой новых научных направлений. Но нововведения поддержали не все: часть сотрудников восприняли их негативно и выразили несогласие с заявленным вектором», — отметил он. При этом их уход, заявил Чалик, не оказал влияния на деятельность института, уже нанят новый руководитель НЦ-13.

Что происходит в главном авиационном институте

Собеседники РБК в авиаотрасли отмечают, что ГосНИИ ГА переживает в последние годы «период стагнации фундаментальных перспективных направлений исследований».

«В предыдущие годы доходы института шли не на интеллектуальное и техническое развитие, а преимущественно перераспределялись через фонд оплаты труда, причем неравномерно. Выплаты незначительной части сотрудников в 20–30 раз превышали оплату труда других коллег по институту», — рассказал Чалик.

В мае руководство ГосНИИ провело два аудита предприятия — внутренний и внешний, рассказали источники РБК. «Выяснилось, что у НЦ-13 заложены минимальные накладные расходы в заявках на торги по сравнению с другими центрами института. А в структуру стоимости договора закладывается себестоимость работ плюс как раз накладные расходы. Минимальные накладные, безусловно, обеспечивали НЦ-13 конкурентное преимущество», — отметили собеседники. При этом накладные расходы — это затраты на пользование инфраструктурой всего института, их формирование должно быть сбалансировано с другими центрами, добавляют они.

Наиболее «финансово успешным» в структуре института был именно Научный центр-13 под руководством Карена Акопяна, говорит источник РБК. «Центр занимается поддержанием летной годности советских типов самолетов, таких как Ан-24, Ан-26, российских вертолетов. Эти работы проводятся постоянно, они востребованы», — рассказал он. Об «успешности центра» заявляет и сам Акопян. По его словам, Научный центр-13 обеспечивал более 50% всех доходов института, при том что в нем работало менее 15% от общего числа сотрудников.

«Никаких привилегий у нашего центра не было. Накладные расходы распределялись в соответствии с действующей учетной политикой института как на НЦ-13, так и на другие научные центры», — парирует Акопян. Такая система, по его словам, побуждала повышать производительность труда, осваивать новые компетенции. Предложенный руководством новый принцип привел бы к увеличению финансовой нагрузки на успешные подразделения в пользу убыточных, что снизило бы мотивацию, считает он.

Желание изменить подходы института вызвано задачей активизировать работу по другим направлениям научной деятельности, в том числе по развитию инфраструктуры беспилотных авиационных систем (БАС), совершенствованию аэронавигационной системы страны, объясняет Чалик. Компетенции института нужно расширять также при разработке и сертификации новых двигателей, оборудования и систем, при сопровождении наземных, стендовых и летных испытаний техники, добавил он.

Авиаэксперт, исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев отметил, что задачу вернуть ГосНИИ ГА статус крупного центра отраслевой науки, причем многодисциплинарной, поставила Росавиация и ее новое руководство. В сентябре прошлого года главой ведомства был назначен Дмитрий Ядров. «Конечно, бизнес по продлению ресурсов советской техники может какое-то время прокормить группу людей, которая этим занимается. Но всем понятно, что это тупиковый путь. Нужно решать системные вопросы, связанные в первую очередь с сертификацией новых воздушных судов, а не с продлением ресурсов старых. А в ГосНИИ ГА сложилась ситуация, что интересы конкретного денежного направления перевешивали развитие института в целом», — заключил эксперт.