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Поправки в Конституцию ,  
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Памфилова оценила голосование против поправок в НАО

То, что в России по итогам подсчета голосов оказался регион, жители которого выступили против поправок, свидетельствует о достоверности голосования, считает глава ЦИК
Элла Памфилова
Элла Памфилова (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Голосование в Ненецком автономном округе, единственном регионе России, в котором большинство граждан проголосовали против поправок в Конституцию, доказывает достоверность итогов кампании. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова, передает «Интерфакс».

«Мы результаты голосования не комментируем, а только фиксируем. Значит, там (в НАО) так проголосовали люди. Результаты говорят о достоверности подсчета голосования», — сказала она.

Ненецкий автономный округ оказался единственным в России регионом, где победили противники поправок. «За» там проголосовали 43,78% избирателей, «против» — 55,25%. Всего в голосовании в НАО участвовали порядка 21 тыс. граждан. Явка составила 58%.

Как голосовали по поправкам в Конституцию
Выбрать регион
Отменить
Против
> 90%
> 70%
> 50%
> 50%
> 70%
За
> 90%

Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев в ходе выступления в Общественной палате предположил, что причиной протестного голосования в НАО могли стать попытки властей объединить округ с Архангельской областью. «Сегодня практически все [регионы поддержали] за исключением Ненецкого автономного округа. Причина, на мой взгляд, понятна: кому-то захотелось присоединить этот автономный округ к Архангельской области. Видимо, жители этого округа не хотят ни к кому присоединяться», — сказал он (цитата по ТАСС).

НАО является одним из регионов-«матрешек» в составе России: хотя он и выделяется в отдельный субъект, но одновременно является составной частью Архангельской области. В середине мая меморандум о намерении объединить регионы подписали главы Архангельской области Александр Цыбульский и Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный. Процесс слияния они связали с претензиями на участие в федеральных программах развития. Один из источников РБК объяснял, что объединение выгодно не только Архангельской области, но и НАО, бюджет которого во многом зависит от нефтегазовых доходов.

Через две недели, после ряда выступлений жителей НАО против объединения, Цыбульский и Бездудный заявили, что объединение регионов не является «самоцелью» властей. «У нас нет таких полномочий, ни у меня, ни у Юрия Васильевича (Бездудного, врио главы НАО. — РБК). Такие решения могут приниматься только жителями наших регионов. Мы действительно подписали этот меморандум, но подписали его для того, чтобы сегодня можно было совместно приходить в правительство, к руководству страны, и говорить о том, что мы видим экономический потенциал совместного развития наших регионов», — говорил Цыбульский.

В Кремле посчитали «триумфом» результаты голосования по Конституции
Политика
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

ЦИК уже подсчитала 100% протоколов голосования. Согласно итогам, поправки в Конституцию поддержали 77,92%, выступили против — 21,27%. Явка составила 67,97%.

Автор: Георгий Тадтаев
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