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Coca-Cola $57 (+9,97%) прогноз Morgan Stanley к 01.07.20
Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America к 31.12.19
Walmart $120 (+8,21%) прогноз Deutsche Bank к 16.05.20
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Лидеры ЕС согласовали кандидатуры на ключевые европейские посты
Главой Еврокомиссии может стать министр обороны Германии, на пост главы Евросовета выдвинут экс-премьер Бельгии, а директор МВФ может возглавить ЕЦБ
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Fabrizio Bensch / Reuters)

На саммите в Брюсселе лидеры Евросоюза согласовали «пакет» кандидатур на ключевые посты в политических и экономических структурах ЕС. Об этом сообщил в своем Twitter глава Евросовета Дональд Туск.

Так, на должность главы Еврокомиссии выдвинута министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен, глава Международного валютного фонда Кристин Лагард выдвинута кандидатом на пост главы Европейского Центробанка. На пост, который занимает сам Туск, выдвинута кандидатура бывшего бельгийского премьера Шарля Мишеля, а и. о. министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель может занять пост главы европейской дипломатии.

Планировалось, что кандидатуры на ключевые посты в ЕС лидеры Евросоюза согласуют на саммите 20–21 июня. Однако тогда компромисс найти не удалось и принятие решения отсрочили до 30 июня. Впрочем, в этот день также не удалось согласовать кандидатуры.

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Полномочия нынешнего главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, который был избран на этот пост в 2014 году, истекают в октябре. Ранее основным кандидатом на этот пост называли экс-министра иностранных дел Нидерландов Франса Тиммерманса. Утверждение нового председателя проходит в два этапа: сначала кандидатуру на этот пост предлагает Евросовет, а потом ее должно поддержать большинство в Европарламенте.

Председатель ЕЦБ избирается на восемь лет. Сейчас этот пост занимает итальянец Марио Драги, который вступил в полномочия в ноябре 2011 года. Что касается срока полномочий нынешнего главы Евросовета Дональда Туска, то они истекают в ноябре. Он занял этот пост в 2014 году и был переизбран в 2017-м. Согласно правилам ЕС срок полномочий председателя Евросовета составляет 2,5 года и может продлеваться лишь единожды.

Срок полномочий нынешнего главы европейской дипломатии — Федерики Могерини — истекает 31 октября.

Автор: Константин Ткаченко
Теги: Дональд Туск, Евросоюз, Евросовет, Еврокомиссия, Кристин Лагард ..., Урсула фон дер Ляйен, Жан-Клод Юнкер
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