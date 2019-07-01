ЕС понадобился третий день для согласования новых руководителей

Саммит лидеров 28 стран Европейского союза продолжится 2 июля, сообщил днем 1 июля представитель председателя Европейского совета Дональда Туска. Заседание, начавшееся в воскресенье, по инициативе Туска было прервано, встреча продолжится в 11 часов дня 2 июля, говорится в сообщении.

Планировалось, что кандидатуру на пост председателя Еврокомиссии, главы Европейского совета, а также председателя Европейского парламента лидеры ЕС согласуют на саммите 20–21 июня. Однако тогда компромисс найти не удалось и принятие решения отсрочили до 30 июня. В воскресенье лидеры снова собрались в Брюсселе. Переговоры не прерывались даже ночью. В общей сложности саммит продлился около 20 часов, но найти решение снова не удалось.

Основным кандидатом на пост главы Еврокомиссии вместо Жан-Клода Юнкера является экс-министр иностранных дел Нидерландов Франс Тиммерманс. С 2014 года он был первым заместителем Юнкера, полномочия которого истекают в октябре. На пост председателя Евросовета обсуждается назначение исполнительного директора Всемирного банка Кристалины Георгиевой, а на должность верховного представителя ЕС по иностранным делам вместо Федерики Могерини — датский политик Маргарет Вестагер.