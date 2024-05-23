Минобороны сообщило о взятии Андреевки
Российские войска взяли Андреевку в ДНР, сообщило Министерство обороны.
Село расположено к рядом с Клещеевкой к югу от Артемовска (Бахмута) на северном берегу канала Северский Донец — Донбасс.
В ноябре 2022 года Андреевку заняли отряды ЧВК «Вагнер», которые тогда пытались с юга обойти Артемовск. В ходе украинского контрнаступления ВСУ вновь заняли Андреевку и Клещеевку.
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