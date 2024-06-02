Глава Республики Сербской назвал страну, тайно поставляющую оружие Киеву

Власти Федерации Боснии и Герцеговины производят и тайно перепродают оружие Украине через третьи страны, заявил Додик. Москва осуждает военную помощь Киеву

Милорад Додик (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Власти Федерации Боснии и Герцеговины производят оружие, которое перепродают на Украину через страны-посредники, заявил в интервью «РИА Новости» президент Республики Сербской Милорад Додик.

Республика Сербская — это часть государства Босния и Герцеговина. Вторая часть государства — Федерация Боснии и Герцеговины, где проживают мусульмане-боснийцы и хорваты. В Боснии и Герцеговине страну возглавляет коллективный президиум, куда входят три президента: от Республики Сербской, Федерации Боснии и Герцеговины и округа Брчко.

По его словам, в последнее время крупные заказчики — государства — члены НАТО, которые контролируют оборонные предприятия федерации, а также арабские страны.

«Мы так выяснили, что Испания перепродавала. Но они никогда не делают этого из первых рук: из БиГ, например, в Швейцарию, а оттуда — на Украину», — сказал президент, подчеркнув, что происходит три-четыре перепродажи. По словам Додика, у Республики Сербской нет возможности повлиять на ситуацию, но они могут отслеживать и пресекать попытки прямой продажи.

С 2015 года Босния и Герцеговина запретила продажу оружия в зоны конфликта. The Daily Telegraph писала, что запрет ввели на фоне конфликта на Украине после того, как против поставок оружия Киеву выступили боснийские сербы.

Весной 2024 года, как писала «Европейская правда», в соцсетях появились кадры минометных снарядов калибра 120 миллиметров производства компании Pretis, производство которой находится в БиГ. После этого Министерство внешней торговли и экономических отношений Боснии и Герцеговины распорядилось проверить оружейное предприятие.

Российские власти осуждают помощь Украине — как военную, так и финансовую. Москва считает страны, передающие вооружение, вовлеченными в конфликт.

После того как ряд стран ввели санкции против России из-за военной операции, Додик заявил, что Босния и Герцеговина не присоединится к ним. Он неоднократно встречался с российским президентом Владимиром Путиным, тот благодарил его за нейтралитет по вопросу Украины.