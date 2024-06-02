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Выборы президента США ,  
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Опрос показал спад поддержки Байдена среди людей без высшего образования

Опрос Reuters показал спад поддержки Байдена среди людей без высшего образования
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Выборы президента США
Байден теряет поддержку избирателей без высшего образования и тех, чей семейный доход составляет менее $50 тыс. в год. При этом многие из отвернувшихся от демократа не уходят к республиканцу Трампу и не знают, за кого голосовать
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Нынешний президент США Джо Байден теряет поддержку избирателей, не имеющих высшего образования, в будущей президентской гонке, следует из опроса Reuters и Ipsos.

По сравнению с 2020 годом поддержка действующего главы государства среди тех, кто не получил высшее образование, упала на 10% (с 42% до 32%). Эта категория избирателей составляла три пятых от общего числа голосовавших четыре года назад.

Твердо на стороне Байдена находятся те, у кого высшее образование есть, и семьи с доходом от $100 тыс. (рост на 2% до 43%). У Трампа число таких избирателей уменьшилось (на 4% до 38%).

Упала поддержка Байдена среди тех семей, где доход в год менее $50 тыс. — на 14%, до 33%. У Трампа поддержка в той же группе выросла на 5% — до 40%.

Reuters и Ipsos проанализировали ответы более 16 тыс. избирателей, сделанных в марте-мае 2020 года, и свыше 8 тыс. ответов того же периода 2024 года. Они были даны до того, как соперника Байдена Дональда Трампа присяжные признали виновным по делу о выплате средств порнозвезде Сторми Дэниэлс.

Как отмечает Reuters, избиратели, ушедшие от Байдена, не начинают поддерживать Трампа. Среди тех, у кого нет высшего образования, доля поддерживающих республиканца выросла незначительно — с 42% до 44%. Многие пока не понимают, как им поступать на выборах, которые пройдут 5 ноября.

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Фото:Erik S. Lesser / EPA / ТАСС


67-летняя Мэри Джо Макконнелл из штата Нью-Йорк рассказала, что настроена против обоих кандидатов, хотя в 2016-м она голосовала за Трампа, а в 2020-м — за Байдена.

«Они не предоставляют кандидатов, которые, по моему мнению, способны решить проблемы, с которыми мы сталкиваемся», — сказала Макконнелл. Она относится к категории избирателей без высшего образования. Женщина отметила, что голосовать на выборах планирует, но за какого кандидата — не знает.

В предвыборном штабе Байдена сообщили, что подобные опросы не дают полную картину президентской гонки из-за конкурентных штатов, где идет борьба между республиканцами и демократами. Там проводится работа с избирателями в различных форматах и прогресс часто не отражается в национальных опросах. Аналогичного комментария со стороны штаба Трампа агентство не приводит.

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14 июня 1946 года
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