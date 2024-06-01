Опрос показал, сколько республиканцев «отвернулись» от Трампа после суда

После решения суда присяжных о признании Трампа виновным по «делу Сторми Дэниелс» от него может отвернуться десятая часть потенциальных избирателей-республиканцев, следует из опроса Reuters / IPSOS

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Каждый десятый из зарегистрированных избирателей-республиканцев «с меньшей вероятностью» проголосует за Дональда Трампа после того, как он был осужден за фальсификацию деловой документации, чтобы скрыть выплату денег за молчание порнозвезде Стефани Клиффорд (более известной по сценическому псевдониму Сторми Дэниелс), показал совместный опрос агентства Reuters и исследовательской компании IPSOS.

Опрос среди членов Республиканской партии проводился в последние два дня — после того, как суд присяжных в Нью-Йорке признал Трампа виновным. Из него также следует, что 56% избирателей-республиканцев не стали менять свою позицию после вердикта над экс-президентом. Еще 35% заявили, что теперь большей вероятностью поддержат Трампа, согласившись с тем, что обвинения против него политически мотивированы.

Как отмечает Reuters, потенциальная потеря десятой части республиканцев-избирателей более значима для Трампа, чем более сильная поддержка трети, поскольку многие из последних, скорее всего, проголосовали бы за него независимо от обвинительного приговора.

Среди независимых зарегистрированных избирателей 25% заявили, что после обвинительного приговора Трампу они вряд ли поддержат его на выборах, 18% наоборот, укрепились в выборе. Еще 56% «независимых» сказали, что приговор не повлияет на их решение.

В целом по итогам опроса Байден по-прежнему опережает Трампа с 41% против 39%, однако исход президентских выборов в США, как правило, решается с небольшим перевесом в нескольких конкурирующих колеблющихся штатах, отмечает Reuters. Всего в опросе прияли участие 2556 взрослых американцев по всей стране.

Выборы президента США пройдут в ноябре. Трамп и Байден являются основными претендентами на выдвижение, они набрали более 50% голосов делегатов от республиканцев и демократов соответственно.

Коллегия присяжных в США признала Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения 30 мая. Теперь судья должен будет вынести приговор, который огласят 11 июля. Экс-президенту грозит крупный штраф или тюремное заключение на срок до 136 лет. Поскольку он совершил преступление впервые, политик вряд ли будет заключен в тюрьму, писала The Financial Times.

Из материалов дела следовало, что в 2006 году Трамп вступил в интимную связь с порноактрисой Стефани Клиффорд (псевдоним — Сторми Дэниелс). А спустя десять лет, в преддверии президентских выборов, его юрист Майкл Коэн заплатил женщине $130 тыс. в обмен на заключение соглашения о неразглашении. Эту сумму Трамп, уже став президентом, возместил юристу, общая сумма составила $420 тыс., замаскировав их под иные расходы.

Подлог финансовых документов в Нью-Йорке квалифицируется как проступок, но влечет уголовное наказание при условии, если он был совершен для мошенничества или сокрытия иного правонарушения. Таким преступлением сочли нарушение избирательного права. Следствие посчитало, что просьба заплатить порноактрисе ради ее молчания была попыткой Трампа повлиять на исход президентских выборов 2016 года.

Сам Трамп после решения присяжных заявил, что США «катятся к чертям» и его команда будет бороться для защиты Конституции и спасения страны. Он также подчеркнул, что «не сделал ничего плохого» и «очень невиновен».