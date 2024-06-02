Как упали доходы визовых центров в России. Инфографика
Выручка четырех из пяти визовых центров в России по итогам 2023 года упала. Это компании VMS (работает с посольством Италии), VisaMetric (Германия), BLS International (Испания), TLScontact (Великобритания и Швейцария). Только у одного визового центра VFS Global, который обслуживает посольства 20 стран, в том числе Венгрии и Франции, выручка выросла.
По итогам года VFS Global заработал ₽1,28 млрд (в 2019 году — ₽4,36 млрд). Доходы остальных центров значительно ниже. И если в 2020–2021 годах падение доходов было связано с пандемией коронавируса, то в 2022–2023 годах это следствие введенных ЕС ограничений на визы для россиян.
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