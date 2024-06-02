 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Как упали доходы визовых центров в России. Инфографика

Доходы визовых центров в России упали

Выручка четырех из пяти визовых центров в России по итогам 2023 года упала. Это компании VMS (работает с посольством Италии), VisaMetric (Германия), BLS International (Испания), TLScontact (Великобритания и Швейцария). Только у одного визового центра VFS Global, который обслуживает посольства 20 стран, в том числе Венгрии и Франции, выручка выросла.

По итогам года VFS Global заработал ₽1,28 млрд (в 2019 году — ₽4,36 млрд). Доходы остальных центров значительно ниже. И если в 2020–2021 годах падение доходов было связано с пандемией коронавируса, то в 2022–2023 годах это следствие введенных ЕС ограничений на визы для россиян.

Доходы четырех из пяти визовых центров в России упали в 2023 году
Политика
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Черчесову предложили работу в новой сборной

Руперт Мердок женился на бывшей теще Абрамовича

Киев за 90 минут убедил США разрешить удары по России

Военные восприняли слова Макрона как разрешение ударов по регионам России

Хабиб Нурмагомедов встретился с Дональдом Трампом. Видео

Китайский зонд «Чанъэ-6» совершил успешную посадку на Луне. Видео

Минобороны России сообщило о групповом ударе по энергообъектам Украины

Нарушения ПДД на электросамокатах будут фиксировать отдельные камеры

Артур Саркисян объяснил на примере оперы и стендапа разницу между винами

Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов

Курс доллара в июне 2024-го: cможет ли рубль выйти из диапазона ₽88-94

Большой дивидендный сезон в России: кто, сколько и когда заплатит
Авторы
Теги
Мария Васильева Мария Васильева, Анна Захарова, Светлана Прохорова
визы визовый центр доходы Россия
Материалы по теме
Доходы четырех из пяти визовых центров в России упали в 2023 году
Политика
Посольство Китая в России временно снизит визовые сборы
Общество
Россия решила закрыть свои визовые центры во Франции
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 97,79 (+0,66) Инвестиции, 31 мая, 16:33 Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 90,19 (+0,4) Инвестиции, 31 мая, 16:33
В ВСУ сочли кадры конфликтов с сотрудниками ТЦК постановочными Политика, 23:03
Как упали доходы визовых центров в России. Инфографика Политика, 23:00
В Румынии обсудят возможность передачи Украине ЗРК Patriot Политика, 22:58
Пушилин сообщил о восьми пострадавших за день при обстрелах ДНР Политика, 22:54
Белорусские военные прошли цикл подготовки к применению ядерного оружия Политика, 22:41
Легко сдать, продать или сохранить наследство: список ликвидных квартир РБК и ПИК, 22:22
Венгрия объяснила дилемму по участию в украинском «саммите мира» Политика, 22:08
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Губернатор рассказал о последствиях обстрела Белгородской области Политика, 21:58
Бундесвер не исключил применения Patriot в небе над Россией Политика, 21:51
В Госдуме назвали дату похорон ученого и депутата Чилингарова Общество, 21:19
В Португалии на авиашоу столкнулись советские самолеты Як-52. Видео Общество, 21:18
Автору победного гола «Зенита» на голову упала крышка от Кубка России Спорт, 21:13
Ученые предупредили о «вторжении суперсвиней» в США из Канады Общество, 21:09
На Северном Кавказе произошло два землетрясения. Видео Общество, 20:58