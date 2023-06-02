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Зеленский заявил о планах по производству собственных зенитных ракет

Владимир Зеленский: Украина попала в очередь на поставку ЗРК Patriot
Украина рассчитывает не только на поставки зарубежных зенитных ракет, но и на производство собственных вооружений этого типа, заявил Зеленский. По его словам, за комплексами Patriot и ракетами к ним уже выстроилась очередь
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

На совещании в ставке Верховного главнокомандующего Украины обсуждался вопрос производства в стране собственных зенитных ракет. Об этом в вечернем обращении к нации сообщил президент Владимир Зеленский.

«Обговорили на ставке все детали, касающиеся нашей ПВО и ее дальнейшего развития, поставок и производства на Украине необходимых ракет. Украинский воздушный щит должен быть обеспечен всем необходимым на постоянной основе», — сказал он.

Зеленский не уточнил, где, когда и в каких объемах планируется производить собственные зенитные ракеты.

Во времена Советского Союза на Украине были мощности по производству ракетной техники. В частности, на Южном машиностроительном заводе в Днепропетровске производились боевые баллистические ракеты, способные нести ядерный заряд.

Сегодня Зеленский уже касался темы ПВО в публичных выступлениях. На пресс-конференции после встречи в Киеве с президентом Эстонии Аларом Карисом украинский президент рассказал о том, как складывалась коалиция по поставкам комплексов ПВО Patriot.

При этом Зеленский отметил, что получить необходимое количество таких вооружений сейчас сложно. Одна из причин — очередь за ними.

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«Мы уже видим, без какого количества Patriot нам будет сложно. Наша задача не 70–75% поражения целей, а 100%. Это действительно амбициозная цель, она очень непростая из-за очереди за Patriot, и не только за Patriot, а за ракетами к ним. Большой дефицит», — сказал президент Украины.

31 мая США объявили об очередном, 39-м по счету, пакете военной помощи Украине на $300 млн.

В него вошли дополнительные боеприпасы для комплексов Patriot и для реактивных систем залпового огня HIMARS, ПЗРК Stinger и системы ПВО Avenger, ракеты «воздух-воздух» с радиолокационным наведением AIM-7 Sparrow для противовоздушной обороны. Также в списке вооружений 105-мм танковые боеприпасы, артиллерийские снаряды калибра 155-мм и 105-мм, боеприпасы для беспилотников.

С начала военных действий на Украине в феврале 2022 года сумма военной помощи, которую выделили Соединенные Штаты, превысила $37,6 млрд.

Власти России критикуют страны Запада за поставки оружия и военной техники Украине. В Москве считают, что подобные действия не способствуют урегулированию конфликта, но настаивают, что цели военной операции будут выполнены.

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Владимир Зеленский зенитные ракеты ПВО
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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