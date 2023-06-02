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Военные оценили «настоящую крепость», с которой может столкнуться ВСУ

WP: эксперты предсказали, что прорвать укрепления России на Украине будет сложно
Россия превратила Запорожскую область в «настоящую крепость с паутиной траншей и иных препятствий, которые видно из космоса». А Киеву не хватает техники для прорыва, в частности саперных танков, пишет WP
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Украинским войскам для начала контрнаступления нужно сначала разминировать свои минные поля, не привлекая внимания российских военных, а затем преодолеть сложную систему российских укреплений, сообщила The Washington Post.

Как рассказал изданию командир инженеров 1-й украинской танковой бригады с позывным Климат, разминирование вдоль линии соприкосновения идет уже несколько недель. Чтобы не привлекать внимания, саперы занимаются этим вручную по ночам.

После разминирования украинские войска ждет сложная система российских укреплений — траншеи и уже другие минные поля. В частности, в «настоящую крепость» была превращена контролируемая российскими силами территория Запорожской области, фортификационные сооружения которой «можно увидеть из космоса», пишет издание, прикладывая спутниковые снимки. Как поясняет аналитик Американского института предпринимательства Брэди Африк, столь мощные укрепления понадобились в связи с тем, что в регионе «относительно ровный рельеф, который создает меньше естественных препятствий».

WP со ссылкой на аналитиков отмечает, что западные союзники сосредоточили военную помощь Киеву в большей степени на ракетах, бронетехнике и боеприпасах, а не на поддержке прорыва российской обороны.

По данным издания, Россия использует инженерные заграждения, чтобы замедлить возможное контрнаступление Киева и в случае прорыва направить украинские силы в «узкую полосу». Это позволит российским войскам перегруппироваться и даст артиллерии время ударить по атакующим, потенциально завершив контрнаступление до того, как оно начнется, пишет WP.

Если такой сценарий будет реализован, это будет «кровавая баня», отметил офицер морской пехоты в отставке и эксперт по обороне Центра стратегических и международных исследований (США) Марк Кансиан. «Это очень похоже на Первую мировую войну. Если русские будут упорно сражаться, прорваться будет непросто», — говорит он.

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Украинские власти говорят о готовящемся контрнаступлении уже несколько месяцев. Российские власти заявили, что армия готова к любому развитию событий. В Кремле говорили, что Москва следит за заявлениями Киева о наступлении и учитывает эти данные при планировании военных действий. В МИДе предупредили, что контратака Киева приведет лишь к «кровопролитию и дальнейшей эскалации». Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что российские военные готовы к выполнению боевых задач, но призвал не недооценивать украинскую сторону.

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