Repubblica узнала о давлении на Зеленского для смягчения «формулы мира»

G7 работают над гарантиями безопасности для Украины, но просят Зеленского смягчить свою «формулу мира», пишет газета. Власти России требуют от Украины для урегулирования конфликта признание «территориальных реалий»

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Страны «Большой семерки» тайно работают над гарантиями безопасности, которые предложат Украине в случае урегулирования конфликта, со ссылкой на источники сообщила La Repubblica.

Помимо этого, в G7 поддерживают идею провести саммит, посвященный урегулированию по предложенной Владимиром Зеленским «формуле мира». Однако США и Евросоюз оказывают давление на президента Украины, чтобы тот смягчил условия, сделав план «более приемлемым для стран Глобального Юга» (для развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки), говорят собеседники издания.

По информации La Repubblica, в качестве политической гарантии Украине могут предоставить возможность начать переговоры о вступлении в ЕС.

В ноябре президент страны Владимир Зеленский представил «формулу мира» из десяти компонентов, среди них — энергетическая и продовольственная безопасность, вывод войск, восстановление территориальной целостности Украины, освобождение всех пленных, недопущение дальнейшей эскалации и фиксация окончания конфликта.

Урегулирование возможно только после прекращения боевых действий, остановки поставок оружия Западом, отказа Киева от вступления в ЕС и НАТО, говорил ранее замглавы российского МИДа Михаил Галузин. Кроме того, Украина должна признать «новые территориальные реалии, сложившиеся в результате реализации права народов на самоопределение», отметил он.