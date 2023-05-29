Repubblica узнала о давлении на Зеленского для смягчения «формулы мира»
Страны «Большой семерки» тайно работают над гарантиями безопасности, которые предложат Украине в случае урегулирования конфликта, со ссылкой на источники сообщила La Repubblica.
Помимо этого, в G7 поддерживают идею провести саммит, посвященный урегулированию по предложенной Владимиром Зеленским «формуле мира». Однако США и Евросоюз оказывают давление на президента Украины, чтобы тот смягчил условия, сделав план «более приемлемым для стран Глобального Юга» (для развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки), говорят собеседники издания.
По информации La Repubblica, в качестве политической гарантии Украине могут предоставить возможность начать переговоры о вступлении в ЕС.
В ноябре президент страны Владимир Зеленский представил «формулу мира» из десяти компонентов, среди них — энергетическая и продовольственная безопасность, вывод войск, восстановление территориальной целостности Украины, освобождение всех пленных, недопущение дальнейшей эскалации и фиксация окончания конфликта.
Урегулирование возможно только после прекращения боевых действий, остановки поставок оружия Западом, отказа Киева от вступления в ЕС и НАТО, говорил ранее замглавы российского МИДа Михаил Галузин. Кроме того, Украина должна признать «новые территориальные реалии, сложившиеся в результате реализации права народов на самоопределение», отметил он.