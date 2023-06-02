Власти США предостерегли от конкуренции с Китаем инструментами прошлого

США обеспокоены ростом влияния Китая в Латинской Америке — за 20 лет объем торговли Пекина с регионом вырос в 26 раз. Вашингтон будет реформировать институты влияния в регионе, чтобы с ним конкурировать

Хуан Гонсалес (Фото: georgetown.edu)

Вашингтон ищет новые способы конкурировать с влиянием Китая в странах Латинской Америки, попытки сделать это «интрументами прошлого» больше не работают, считает Хуан Гонсалес, спецпомощник президента США и старший директор Совета нацбезопасности США по Северной и Южной Америке.

«Мы пытаемся действовать методами прошлого в сфере, где Китай и другие страны используют методы будущего», — заявил Гонсалес, отметив скорость, с которой Китай возводил различную инфраструктуру в странах Латинской Америки в последние годы. «Мы должны разработать новые подходы, чтобы конкурировать в этом пространстве. Тех инструментов, которые у нас есть, недостаточно», — сказал он (цитата по Bloomberg).

Вашингтон планирует укрепить позиции в регионе за счет реформирования Корпорации по финансированию международного развития (DFC) — это федеральное агентство, которые занимается инвестициями в предприятия энергетики, учреждения здравоохранения, объекты критической инфраструктуры и технологический сектор в развивающихся странах.

По словам Гонсалеса, США также намерены «поддерживать изменения» в работе ряда других институтов, ответственных за взаимодействие Вашингтона со странами региона — Межамериканского банка развития, который предоставляет странам Центральной и Латинской Америки кредиты на развитие экономики, аналитического центра «Межамериканский диалог», который исследует ситуацию в различных сферах Латинской Америки, а также Организации американских государств — одного из старейших объединений континента, которое ставит своей целью развитие сотрудничества между странами Северной и Южной Америки.

Вместе с тем Гонсалес отметил, что, хоть Китай и является ключевым торговым партнером для ряда стран Южной Америки, США остаются основным инвестором для частного сектора латиноамериканской экономики, а инвестиции Китая не способствуют повышению конкурентоспособности промышленных предприятий региона.

О том, что растущее влияние Китая в Латинской Америке вызывает все большую обеспокоенность Вашингтона, в марте сообщал Fox News.

О растущих угрозах безопасности, исходящих из региона, говорила член палаты представителей от Республиканской партии Мария Эльвира Салазар. На слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей она сказала, что Аргентина, наряду с такими странами, как Венесуэла и Боливия, позволяет Китаю закрепиться в Латинской Америке.

«Си Цзиньпин бывал в Латинской Америке больше раз, чем президенты Обама, Трамп и Байден вместе взятые за последние 10 лет», — отметила конгрессмен.

По ее словам, Китай пришел в регион «не для торговли, а для войны». Она отметила, что страна поставляет в Латинскую Америку военную технику, а Аргентина также рассматривает возможность строительства китайского завода по производству истребителей.

Другой серьезной проблемой безопасности Салазар назвала китайскую космическую станцию в аргентинской части Патагонии. «Я уверена, что китайцы очень заинтересованы в изучении звезд и каждого созвездия. Но проблема в том, что Аргентина понятия не имеет, что там происходит, потому что китайцы их не пускают», — утверждает политик.

В целом, по ее словам, Китай «физически присутствует» в 25-ти из 31 страны Латинской Америки, и на регион приходится почти треть глобального кредитования КНР.

По данным аналитиков Всемирного экономического форума, с 2000 по 2020 год объем торговли между Китаем и Латинской Америкой вырос в 26 раз, с $12 до $315 млрд. Они ожидают, что к 2035 году показатель превысит $700 млрд в год.

В Аргентине с обвинениями со стороны Салазар не согласились. Посол в США Хорхе Аргуэльо назвал заявления конгрессмена ложными и «абсурдными». Он также осудил ее слова насчет угроз безопасности со стороны китайской космической станции. Аргуэльо заявил, что лично побывал на объекте, а также указал, что, помимо Китая, страна также сотрудничает с Европейским космическим агентством, станция которого также есть в Аргентине.