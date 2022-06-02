Пеле обратился к Путину из-за спецоперации на Украине

Легендарный бразильский футболист Пеле обратился к Владимиру Путину из-за Украины. Он вспомнил о встрече с президентом России в 2017 году и попросил его остановить этот конфликт

Пеле (в центре) и Владимир Путин (справа) во время встречи в 2017 году (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Бразильский футболист Пеле обратился к президенту России Владимиру Путину c открытым письмом, в котором призвал его «остановить вторжение» на Украину. Письмо Путину он разместил в Instagram (владелец соцсети — компания Meta — признана в России экстремистской и запрещена, социальная сеть блокируется).

Пеле опубликовал свой пост перед матчем сборных Украины и Шотландии, которые соревнуются в полуфинале плей-офф чемпионата мира 2022 года.

«Через несколько минут Украина сыграет свой первый официальный матч с начала конфликта. Я написал это письмо лично и надеюсь, что насилие прекратится, и мы сможем вместе построить лучший мир», — говорится в обращении Пеле. Нет никакого оправдания насилию, считает он.

«Этот конфликт, как и все другие, безнравственен, неоправдан и не приносит ничего, кроме боли, страха, ужаса и мучений. Нет никаких причин, чтобы он продолжался <...> Когда мы встретились и обменялись широкой улыбкой, сопровождаемой долгим рукопожатием, было невозможно представить, что однажды мы можем быть так разделены, как сегодня», — написал Пеле.

«Сила остановить этот конфликт в ваших руках. Тех самых, которые я тряс в Москве, при нашей последней встрече в 2017 году», — считает футболист.

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Пеле встречался с президентом России в декабре 2017 года, вместе с другими всемирно известными футболистами, которые принимали участие в жеребьевке чемпионата мира по футболу 2018 года. По итогам жеребьевки были определены составы каждой группы и календарь игр мирового первенства, которое проходило в России.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент России Владимир Путин объявил, что ее целями является защита жителей Донбасса от «геноцида со стороны киевского режима», а также «денацификация» и «демилитаризация» Украины.

Также президент России подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. В то же время, по его словам, у всех народов есть право на самоопределение, в то время как жителей Донбасса «никогда не спрашивали о том, как они хотят обустроить свою жизнь». По его словам, важно, чтобы правом выбора «могли воспользоваться все народы, проживающие на территории сегодняшней Украины», «все, кто этого захочет».

Киев в ответ разорвал дипломатические отношения с Россией, объявил мобилизацию и ввел военное положение.