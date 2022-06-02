Песков сообщил об отсутствии контактов между Кремлем и Белым домом

По словам Пескова, «все контакты фактически отсутствуют». В последний раз Путин и Байден разговаривали за две недели до начала боевых действий на Украине

Контакты между Кремлем и администрацией президента США Джо Байдена сейчас фактически отсутствуют, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Можно сказать, что нет, сейчас нет. Сейчас все контакты фактически отсутствуют», — сказал он, отвечая на вопрос, есть ли контакты между Кремлем и Белым домом.

С начала военной операции России на Украине США ввели против Москвы уже несколько пакетов санкций, в том числе против президента России Владимира Путина. Кроме этого, в конце февраля Вашингтон объявил о высылке 12 сотрудников российского представительства при ООН, а позже — еще десяти сотрудников российской дипломатической миссии.

В то же время сократилось число двусторонних встреч и переговоров первых лиц России и США. В частности, российский президент последний раз созванивался с Джо Байденом 12 февраля — за две недели до объявления спецоперации на Украине.

20 апреля Песков, отвечая на вопрос о возможном сроке возвращения в Москву посла США, заявил, что «возвращение послов после консультаций обосновывается целесообразностью». Сейчас отношения двух стран находятся на «низшей точке», указал он.

Читайте на РБК Pro Pro Когда начнется мировой кризис — версии Financial Times и The Economist Когда начнется мировой кризис — версии Financial Times и The Economist Статьи Pro Гендиректор Amazon: переосмыслять бизнес нужно, когда все хорошо Гендиректор Amazon: переосмыслять бизнес нужно, когда все хорошо Статьи Pro Импортозамещение в Бразилии оживило рост коррупции. Как это случилось Импортозамещение в Бразилии оживило рост коррупции. Как это случилось Статьи Pro Как санкции повлияют на экспорт России Как санкции повлияют на экспорт России Исследования Pro Ищите «маньяков» и забудьте о компромиссах: пять правил успеха компаний Ищите «маньяков» и забудьте о компромиссах: пять правил успеха компаний Инструкции Pro Рынок США достиг справедливой оценки. Об этом говорит «Правило 20» Рынок США достиг справедливой оценки. Об этом говорит «Правило 20» Статьи Pro Лидерский стиль мужчин и женщин — руководителей: в чем различия Лидерский стиль мужчин и женщин — руководителей: в чем различия Лекция Pro Как менеджмент по «методу собаки Павлова» сделал американца миллиардером Как менеджмент по «методу собаки Павлова» сделал американца миллиардером Статьи

Джон Салливан покинул Москву 22 апреля. Он говорил, что пробудет в США несколько недель, но не называл точную дату возвращения.