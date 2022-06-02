Песков сообщил об отсутствии контактов между Кремлем и Белым домом
Контакты между Кремлем и администрацией президента США Джо Байдена сейчас фактически отсутствуют, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Можно сказать, что нет, сейчас нет. Сейчас все контакты фактически отсутствуют», — сказал он, отвечая на вопрос, есть ли контакты между Кремлем и Белым домом.
С начала военной операции России на Украине США ввели против Москвы уже несколько пакетов санкций, в том числе против президента России Владимира Путина. Кроме этого, в конце февраля Вашингтон объявил о высылке 12 сотрудников российского представительства при ООН, а позже — еще десяти сотрудников российской дипломатической миссии.
В то же время сократилось число двусторонних встреч и переговоров первых лиц России и США. В частности, российский президент последний раз созванивался с Джо Байденом 12 февраля — за две недели до объявления спецоперации на Украине.
20 апреля Песков, отвечая на вопрос о возможном сроке возвращения в Москву посла США, заявил, что «возвращение послов после консультаций обосновывается целесообразностью». Сейчас отношения двух стран находятся на «низшей точке», указал он.
Джон Салливан покинул Москву 22 апреля. Он говорил, что пробудет в США несколько недель, но не называл точную дату возвращения.