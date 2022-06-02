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Песков сообщил об отсутствии контактов между Кремлем и Белым домом

По словам Пескова, «все контакты фактически отсутствуют». В последний раз Путин и Байден разговаривали за две недели до начала боевых действий на Украине

Контакты между Кремлем и администрацией президента США Джо Байдена сейчас фактически отсутствуют, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Можно сказать, что нет, сейчас нет. Сейчас все контакты фактически отсутствуют», — сказал он, отвечая на вопрос, есть ли контакты между Кремлем и Белым домом.

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С начала военной операции России на Украине США ввели против Москвы уже несколько пакетов санкций, в том числе против президента России Владимира Путина. Кроме этого, в конце февраля Вашингтон объявил о высылке 12 сотрудников российского представительства при ООН, а позже — еще десяти сотрудников российской дипломатической миссии.

В то же время сократилось число двусторонних встреч и переговоров первых лиц России и США. В частности, российский президент последний раз созванивался с Джо Байденом 12 февраля — за две недели до объявления спецоперации на Украине.

20 апреля Песков, отвечая на вопрос о возможном сроке возвращения в Москву посла США, заявил, что «возвращение послов после консультаций обосновывается целесообразностью». Сейчас отношения двух стран находятся на «низшей точке», указал он.

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Дмитрий Песков Россия США контакты Военная операция на Украине
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