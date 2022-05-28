В Кремле назвали формат дальнейших контактов Путина с Макроном и Шольцем

Олаф Шольц (Фото: Markus Schreiber / AP)

Президент России Владимир Путин, его французский коллега Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц договорились продолжить переговоры по телефону, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«[Главы государств продолжат общение] по телефону», — ответил он на вопрос о формате дальнейших контактов.

О том, что главы государств договорились продолжить контакты, ранее сообщили в пресс-службе Кремля после телефонного разговора Макрона, Шольца и Путина.

Переговоры Путина с Шольцем и Макроном состоялись ранее 28 мая по инициативе немецкой и французской сторон. Они призвали Путина к прекращению огня на Украине и попросили его начать прямые переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Также главы государств призвали российского президента освободить около 2,5 тыс. украинских военнослужащих, которые вышли с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.

Путин, со своей стороны, рассказал Макрону и Шольцу о текущей ситуации на Украине, «системной работе по налаживанию мирной жизни в Мариуполе» и других городах Донбасса, а также обсудил с ними остановку российско-украинских переговоров и продовольственную безопасность.

Путин отметил, что Россия готова вернуться к переговорам с Украиной и помочь найти способы вывезти украинское зерно из черноморских портов. Он добавил, что снизить напряженность на мировом продовольственном рынке могут поставки российских удобрений и других товаров для сельского хозяйства, однако для этого зарубежные страны должны будут снять с Москвы санкции. Российские власти не раз говорили, что продовольственный кризис в мире связан с санкционными ограничениями.