В Кремле назвали формат дальнейших контактов Путина с Макроном и Шольцем

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 мая
EUR ЦБ: 69,44 (+5) Инвестиции, 27 мая, 15:58
Курс доллара на 28 мая
USD ЦБ: 66,4 (+4,35) Инвестиции, 27 мая, 15:58
Кадыров объявил об отправке очередной группы бойцов на Донбасс Политика, 21:46
В Техасе расследуют задержку действий полиции во время стрельбы в школе Общество, 21:44
Шри-Ланка заплатит $72,6 млн за 90 тыс. тонн нефти из России Экономика, 21:24
Литва не подтвердила данные о соглашении в НАТО не поставлять Киеву танки Политика, 21:17
Представитель Дани Милохина опроверг получение им гражданства Казахстана Технологии и медиа, 20:55
«Реал» и «Ливерпуль» объявили стартовые составы на финал Лиги чемпионов Спорт, 20:54
Чешский главный тренер «Оренбурга» останется в клубе после выхода в РПЛ Спорт, 20:52
Сборная Канады третий раз подряд сыграет с финнами в финале ЧМ по хоккею Спорт, 20:48
В Кремле назвали формат дальнейших контактов Путина с Макроном и Шольцем Политика, 20:32
Крымская епархия решила остаться в подчинении патриарху Кириллу Политика, 20:26
В Германии сочли невозможным удовлетворить все желания Киева по оружию Политика, 20:05
Украинская киберкоманда уволила россиянина из-за «репутационных рисков» Спорт, 19:59
В Волгоградской области загорелся локомотив пассажирского поезда Общество, 19:58
За рамки стереотипов: гендерные тренды поколения альфа Совместный проект, 19:28
Военная операция на Украине ,  
0 

В Кремле назвали формат дальнейших контактов Путина с Макроном и Шольцем

Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Markus Schreiber / AP)

Президент России Владимир Путин, его французский коллега Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц договорились продолжить переговоры по телефону, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«[Главы государств продолжат общение] по телефону», — ответил он на вопрос о формате дальнейших контактов.

О том, что главы государств договорились продолжить контакты, ранее сообщили в пресс-службе Кремля после телефонного разговора Макрона, Шольца и Путина.

Макрон и Шольц призвали Путина освободить пленных военных с «Азовстали»
Политика
Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Переговоры Путина с Шольцем и Макроном состоялись ранее 28 мая по инициативе немецкой и французской сторон. Они призвали Путина к прекращению огня на Украине и попросили его начать прямые переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Также главы государств призвали российского президента освободить около 2,5 тыс. украинских военнослужащих, которые вышли с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.

Путин, со своей стороны, рассказал Макрону и Шольцу о текущей ситуации на Украине, «системной работе по налаживанию мирной жизни в Мариуполе» и других городах Донбасса, а также обсудил с ними остановку российско-украинских переговоров и продовольственную безопасность.

Путин отметил, что Россия готова вернуться к переговорам с Украиной и помочь найти способы вывезти украинское зерно из черноморских портов. Он добавил, что снизить напряженность на мировом продовольственном рынке могут поставки российских удобрений и других товаров для сельского хозяйства, однако для этого зарубежные страны должны будут снять с Москвы санкции. Российские власти не раз говорили, что продовольственный кризис в мире связан с санкционными ограничениями.

Читайте на РБК Pro
Pro x The Economist
Фото: Justin Setterfield / Getty Images Почему англоязычные страны больше страдают от инфляции — The Economist
Исследования
Pro
Аналитики оценили, как долго доллар может торговаться по 60 руб.
Статьи
Pro
Час спорта утром — залог креативности днем: ЗОЖ-секреты Ричарда Брэнсона
Статьи
Pro
Сотрудник переехал за границу: 4 варианта, как оформить работу
Инструкции
Pro x The Economist
Фото: Ritesh Shukla / Getty Images Китай сдает позиции. Станет ли Индия новым локомотивом мировой экономики
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Telegram все ближе к мечте о супераппе. Чего еще в нем не хватает бизнесу
Прогнозы
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Машина по имени Тим Кук: зачем СЕО Apple живет по армейскому распорядку
Статьи
Pro
Продажи вакцины от короновируса упадут. За счет чего будет расти Pfizer
Статьи
Теги
Владимир Путин Дмитрий Песков Олаф Шольц Эмманюэль Макрон переговоры
Материалы по теме
Макрон и Шольц призвали Путина освободить пленных военных с «Азовстали»
Политика
Путин предложил Макрону и Шольцу удобрения в обмен на снятие санкций
Политика
Путин обсудил по телефону с Макроном и Шольцем ситуацию на Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter