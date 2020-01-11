США приостановили полеты некоторых чартерных рейсов на Кубу

Соединенные Штаты приостановили полеты всех чартерных на Кубу, за исключением рейсов в международный аэропорт имени Хосе Марти в Гаване. Об этом сообщается в официальном заявлении госсекретраря США Майка Помпео на сайте департамента.

Под санкции США попадают девять региональных аэропортов. Также отмечается, что будет сокращено количество чартерных рейсов в столичный аэропорт Кубы.

По словам Помпео, соответствующее решение США не позволит кубинским властям получать доход от американских туристов благодаря расширенному чартерному сообщению между странами. Он отметил, что причиной запрета полетов является продолжающаяся политика репрессий руководства страны в отношении кубинского народа, а также поддержка президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Дипломатические отношения между США и Кубой отсутствовали с 1961 по 2015 год. Однако при президенте Бараке Обаме отношения между государствами улучшились, но после вступления в должность Дональда Трампа снова начали ухудшаться. Вашингтон ограничил туристические и образовательные поездки на остров, а в октябре этого года американские власти сообщили о запрете полетов на большую часть Кубы.