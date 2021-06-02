Сенат Чехии рассмотрит вопрос об импичменте президенту страны Земану

Один из комитетов чешского сената подготовил проект постановления об импичменте Милошу Земану. Решение связано с реакцией президента на взрывы во Врбетице, в которых МВД страны и ряд парламентариев обвиняют российские спецслужбы

Павел Фишер (Фото: Vit Simanek / EPA / ТАСС)

Комитет по иностранным делам, обороне и безопасности верхней палаты чешского парламента внес в сенат постановление об импичменте президенту страны Милошу Земану. Об этом заявил в Twitter глава комитета Павел Фишер.

«Организованная группа сенаторов, которая сегодня приняла решение о неспособности Милоша Земана занимать пост президента, носит заговорщическое название Комитета по иностранным делам, обороне и безопасности Сената парламента Чешской Республики», — написал Фишер.

На своем сайте он пояснил, что причиной для отставки Земана сенат считает его «поведение в кризисной ситуации, связанной с атакой во Врбетице». Взрывы на складах оружия в моравской Врбетице произошли в октябре 2014 года. Тогда погибли два человека.

В апреле этого года чешские власти обвинили в случившемся российские спецслужбы. Чехия выслала 18 российских дипломатов. МВД страны объявило в розыск предполагаемых сотрудников ГУ Генштаба Минобороны (бывшее ГРУ) Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские власти считают виновными в отравлении российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его жены. Москва причастность к взрывам отрицает, на высылку дипломатов Россия ответила аналогичными мерами.