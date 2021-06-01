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Новак ответил на слитые записи о «переговорах» с Медведчуком

Он заявил, что экономические связи и партнерство в бизнесе не должны использоваться в угоду политическим интересам, а риторику Киева о переговорах Медведчука с Россией назвал агрессивной
Александр Новак
Александр Новак (Фото: Валерий Мельников / ТАСС)

Вице-премьер Александр Новак заявил, что удивлен агрессивной риторике, которая звучит со стороны украинских властей, слова чиновника передала РБК его пресс-служба.

Так зампредседателя правительства прокомментировал публикацию проектом Bihus.info записей телефонных разговоров, которые якобы вел лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук с занимавшим тогда должность помощника президента России Владиславом Сурковым и тогдашними министром энергетики Новаком и замглавы правительства России Дмитрием Козаком.

«Честно говоря, я удивлен той агрессивной риторике, которая звучит со стороны украинских властей. Господина Медведчука я знаю давно и знаю его как человека, который выступал и выступает всегда и болеет за развитие отношений между нашими странами, между Россией и Украиной. Он выступал всегда за развитие торгово-экономического сотрудничества, что прежде всего, в первую очередь, идет на пользу нашим гражданам для улучшения качества жизни, роста экономики наших стран», — отметил Новак.

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Политика
Виктор Медведчук

Вице-премьер подчеркнул, что, несмотря на сложную политическую ситуацию и напряженность между Киевом и Москвой, страны сохраняют торгово-экономический оборот.

«Например, по итогам 2020 года торговый оборот между нашими странами составил около $10 млрд. При этом из этой цифры на $6,7 млрд было поставлено различных товаров и услуг из России на Украину. Могу в части энергетики такие цифры привести: в прошлом году мы поставили 9 млн тонн угля, из которых почти 80% угля было поставлено металлургическим предприятиям Украины для выпуска металлургической продукции, 20% — для энергетики. В прошлом году около 3,5 млн тонн нефтепродуктов было поставлено на территорию Украины из России», — сообщил Новак.

Он добавил, что российские товары и услуги покупают многие украинские государственные и частные компании: Центрэнерго, Энергоатом, предприятия бизнесменов Рената Ахметова, Игоря Коломойского.

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«Это не значит, что они предают национальные интересы, потому что они покупают российскую продукцию, оплачивают ее. Более того, у нас именно в России более 3 млн мигрантов из Украины, и они работают, зарабатывают здесь и какую-то часть заработанных средств отправляют в Украину, это тоже движение денежных средств, взаимоотношения между нашими странами. Считаю, что отношения между бизнес-партнерами, хозяйственные связи, торгово-экономические отношения не должны использоваться в угоду каких-то политических интересов», — резюмировал Новак.

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Политика
Виктор Медведчук

В расследовании Bihus.info утверждалось, что в 2014–2015 годах из непризнанных республик поставлялся уголь на Украину. Деньги за него перевозились сотрудниками СБУ, а Медведчук курировал эти процессы со стороны Киева и обсуждал с Новаком, Козаком и Сурковым.

Петр Порошенко, будучи президентом, заявлял, что Украина будет закупать уголь на неподконтрольных Киеву территориях, но будет следить за тем, чтобы деньги шли на зарплату шахтерам. Bihus.info сообщал, что 40% оплаты осуществлялось наличными и никакого контроля расходования средств не было.

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И Медведчук, и Порошенко назвали материалы Bihus.info сфальсифицированными.

Против депутата Рады на Украине введены персональные экономические санкции. В мае его обвинили в передаче россиянам права на месторождение Глубокая на Крымском шельфе, раскрытии данных о местонахождении секретного военного подразделения вооруженных сил Украины и создании организации для помощи гражданам Украины при переезде в Россию. Сейчас Медведчук находится под домашним арестом.

Авторы
Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко, Михаил Котляр Михаил Котляр
Украина Россия Александр Новак Виктор Медведчук
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