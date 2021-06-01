Новак ответил на слитые записи о «переговорах» с Медведчуком

Он заявил, что экономические связи и партнерство в бизнесе не должны использоваться в угоду политическим интересам, а риторику Киева о переговорах Медведчука с Россией назвал агрессивной

Александр Новак (Фото: Валерий Мельников / ТАСС)

Вице-премьер Александр Новак заявил, что удивлен агрессивной риторике, которая звучит со стороны украинских властей, слова чиновника передала РБК его пресс-служба.

Так зампредседателя правительства прокомментировал публикацию проектом Bihus.info записей телефонных разговоров, которые якобы вел лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук с занимавшим тогда должность помощника президента России Владиславом Сурковым и тогдашними министром энергетики Новаком и замглавы правительства России Дмитрием Козаком.

«Честно говоря, я удивлен той агрессивной риторике, которая звучит со стороны украинских властей. Господина Медведчука я знаю давно и знаю его как человека, который выступал и выступает всегда и болеет за развитие отношений между нашими странами, между Россией и Украиной. Он выступал всегда за развитие торгово-экономического сотрудничества, что прежде всего, в первую очередь, идет на пользу нашим гражданам для улучшения качества жизни, роста экономики наших стран», — отметил Новак.

Вице-премьер подчеркнул, что, несмотря на сложную политическую ситуацию и напряженность между Киевом и Москвой, страны сохраняют торгово-экономический оборот.