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Правительство предложило применять санкции не только к американцам

Нарушение прав россиян возможно не только со стороны граждан США, считают авторы законопроекта. В связи с этим предлагается распространить возможность ввода санкций на всех иностранцев
Фото: Марина Лысцева / ТАСС
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который предлагает распространить возможность ввода санкций за нарушение прав российских граждан на всех иностранцев и лиц без гражданства, а не только на граждан США, следует из базы данных нижней палаты.

Изменения предлагается внести в федеральные законы «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» и «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

Нынешняя редакция закона предусматривает возможность ввода ограничений в отношении граждан США, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, а также совершивших преступления в отношении граждан России. В числе возможных санкций — запрет на въезд в Россию, арест на территории России финансовых и иных активов, запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями. Кроме того, закон определяет, при каких условиях деятельность иностранной или международной неправительственной организации может быть признана нежелательной.

«Учитывая, что нарушение прав российских граждан возможно гражданами не только США, но и иных иностранных государств, а также лицами без гражданства, предлагается распространить возможность применения указанных мер санкционного характера на всех иностранцев, вне зависимости от их гражданской принадлежности, а также предусмотреть возможность применения таких мер к лицам без гражданства», — говорится в пояснительной записке.

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При этом законопроект не предусматривает расширения ограничений в отношении некоммерческих организаций, участвующих в политической деятельности, указывают авторы законопроекта. Также проект федерального закона не затрагивает вопросов передачи несовершеннолетних граждан России на усыновление (удочерение) иностранным гражданам.

Закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» был принят в декабре 2012 года. Он получил неофициальное название «закон Димы Яковлева» в честь погибшего в США приемного ребенка из России. Из-за смерти ребенка нормы закона были дополнены положением о запрете усыновления российских детей опекунами из США.

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Документ был ответом на принятие в это же время в США так называемого закона Магнитского, в соответствии с которым были введены персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России. В «список Магнитского», в частности, попали участники следствия в отношении погибшего в тюрьме аудитора Hermitage Capital Сергея Магнитского, работники МВД, Генпрокуратуры и Следственного комитета.

Автор
Анастасия Батманова Анастасия Батманова
санкции закон Димы Яковлева права человека
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