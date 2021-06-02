Правительство предложило применять санкции не только к американцам

Нарушение прав россиян возможно не только со стороны граждан США, считают авторы законопроекта. В связи с этим предлагается распространить возможность ввода санкций на всех иностранцев

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Правительство внесло в Госдуму законопроект, который предлагает распространить возможность ввода санкций за нарушение прав российских граждан на всех иностранцев и лиц без гражданства, а не только на граждан США, следует из базы данных нижней палаты.

Изменения предлагается внести в федеральные законы «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» и «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

Нынешняя редакция закона предусматривает возможность ввода ограничений в отношении граждан США, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, а также совершивших преступления в отношении граждан России. В числе возможных санкций — запрет на въезд в Россию, арест на территории России финансовых и иных активов, запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями. Кроме того, закон определяет, при каких условиях деятельность иностранной или международной неправительственной организации может быть признана нежелательной.

«Учитывая, что нарушение прав российских граждан возможно гражданами не только США, но и иных иностранных государств, а также лицами без гражданства, предлагается распространить возможность применения указанных мер санкционного характера на всех иностранцев, вне зависимости от их гражданской принадлежности, а также предусмотреть возможность применения таких мер к лицам без гражданства», — говорится в пояснительной записке.