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Политика ,  
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Путин увидел необходимость в людях «от земли» в депутатском корпусе

Требуются такие депутаты, которые понимают задачи страны и чувствуют, чем она живет, считает президент
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Сергей Ильин / ТАСС)

Российскому депутатскому корпусу нужны люди «от земли», которые понимают, чем живет страна, и осознают стоящие перед ней задачи, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководством «Единой России» и участниками праймериз партии.

«Вы правы абсолютно: в депутатском корпусе нужны люди от земли, которые чувствуют, чем живет страна, чувствуют, перед какими вызовами она стоит, и понимают, как решить задачи, которые перед Россией стоят», — сказал Путин, обращаясь к участнику встречи из Архангельской области (цитата по ТАСС).

Президент отметил, что на днях завершилось предварительное голосование «Единой России» по отбору кандидатов партии на сентябрьские выборы в Госдуму. В ходе голосования прошло много мероприятий и обсуждений, на которых люди делились, «чем живут, что наболело, насущными проблемами», сказал Путин, отметив, что высказывались также обращения и конкретные предложения.

«И за их реализацию вся партия будет нести ответственность, здесь ничего нельзя забыть или упустить. Это основа для всей нашей дальнейшей работы, в том числе для подготовки программы партии», — указал президент.

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Еще один участник встречи — врач по профессии — рассказал о том, как в пандемию они организовали работу с волонтерами. В ответ Путин выразил надежду, что у участника будет возможность помогать людям на более высоком уровне. «Но со знанием проблем изнутри, что чрезвычайно важно», — отметил глава государства. В этом, как считает Путин, «по сути, весь смысл предварительного голосования: подобрать таких людей с яркими компетенциями».

Выборы депутатов Государственной думы VIII созыва должны пройти в единый день голосования 19 сентября. Думу избирают на пять лет по смешанной системе: 225 мест по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.

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В феврале Путин говорил, что власти обязаны обеспечить честные выборы в Госдуму и защитить их от внешних посягательств. Также он попросил депутатов во время избирательной кампании «не просто ругаться друг с другом», а вести конструктивный диалог. По словам президента, кандидатам следует работать не только со своими сторонниками, но и с теми, кто не интересуется политикой или настроен критично.

Автор
Анастасия Батманова Анастасия Батманова
Владимир Путин Госдума Депутаты
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